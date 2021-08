Epic Games: una doppietta imperdibile nei giochi gratis del 5 agosto, link download

Prima settimana di agosto e abbiamo la possibilità di riscattare ben due giochi gratis grazie al solito generosissimo Epic Games Store. Ormai sono diverse settimana che lo store di Epic ci propone diverse doppiette di giochi di alto livello. Nei mesi scorsi abbiamo ottenuto a costo zero delle vere e proprie perle imperdibili, e questa settimana avremo nuovamente l’occasione di aggiungere alle nostre librerie digitali due tioli davvero molto interessanti, uno su tutti.

Il primo dei due nuovi giochi gratis proposti dall’Epic Games Store è un vero e proprio pezzo da 90, ovvero l’amatissimo A Plague Tale Innocence. Dopo essere stato regalato agli abbonati al servizio PlayStation Plus, l’avventura targata Asobo Studio arrivare a costo zero anche per i possessori PC. Parliamo di un titolo prettamente narrativo, che ci immerge in una storia con protagonisti un fratello e una sorella in un mondo medievale pieno di morte. Potete riscattare A Plague Tale Innocence a questo indirizzo.

Il secondo titolo regalato dell’Epic Games Store per questa settimana è Minit, un titolo sicuramente meno conosciuto del gioco Asobo Studios, ma comunque molto interessante da provare. Parliamo di un gioco d’avventura molto particolare ed unico, in cui i giocatori avranno esattamente 60 secondi per esplorare il mondo a loro disposizione, e poi il tutto ricomincerà da capo. Potete riscattare Minit a questo indirizzo.

Anche i giochi gratis dell’Epic Games Store di questa settimana sono stati resi disponibili, e finalmente le nostre librerie digitali potranno espandersi ancora di più. Come al solito il sito Epic ci ha già svelato quale sarà il regalo che ci verrà proposto tra esattamente sette giorni. Nello specifico avremo l’opportunità di ottenere gratuitamente il seguente gioco: Rebel Galaxy. Non vediamo l’ora di poterli riscattare tra esattamente una settimana.