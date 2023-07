Aggiornamento: si è esaurita anche la versione Deluxe

Come saprete, talvolta su Amazon vengono pubblicate offerte così vantaggiose da far sorgere il dubbio che siano false. Tuttavia, l’offerta attuale per il recente titolo F1 23 di EA Sports non sembra affatto una truffa. Il videogioco è disponibile nella versione Deluxe al prezzo incredibilmente basso di soli 26,99€ ed è destinato esclusivamente alla piattaforma PC, con un codice da riscattare su Origin. Fino a pochi istanti fa, era disponibile anche la versione Standard a soli 20,99€, ma è andata esaurita in pochi minuti.

Si tratta di un’opportunità straordinaria per gli appassionati di Formula 1 e per gli amanti dei giochi di corse in generale. Un prezzo così conveniente è difficile da trovare persino sui siti specializzati in vendita di chiavi di attivazione. È importante notare, tuttavia, che in passato alcuni utenti hanno riscontrato difficoltà nell’attivazione del gioco. Tuttavia, dagli commenti lasciati dagli acquirenti, sembra che si sia trattato solo di un problema temporaneo. Quindi, non dovrebbero esserci problemi di sorta, quindi cogliete l’occasione finché il prezzo non tornerà al suo valore originale.

In F1 23 ritorna la modalità narrativa Braking Point, che offre una trama coinvolgente arricchita da ancora più azione. Potrete immergetevi in un universo ricco di emozioni, in cui la passione per la competizione si scontra con le sfide personali dei piloti, creando un mix esplosivo di tensione e avventura. Ma non è tutto: F1 23 vi porta in due nuove affascinanti location sin dal momento del lancio. Preparatevi ad affrontare le strade del Las Vegas Street Circuit, incastonato tra le luci abbaglianti e l’energia travolgente di Las Vegas, Nevada, negli Stati Uniti. Inoltre, scoprite il Losail International Circuit, situato a Doha, in Qatar, un percorso mozzafiato che vi porterà in un ambiente esotico e affascinante.

L’attenzione ai dettagli è sempre stata al centro dello sviluppo di F1 23 Deluxe. Grazie al prezioso feedback delle vere scuderie di Formula 1, il videogioco vanta miglioramenti significativi alla manovrabilità delle vetture. Sia che siate alla guida con un controller o con un volante, potrete godere di un’esperienza di guida realistica e coinvolgente, che vi farà sentire come dei veri piloti di Formula 1.

Le bandiere rosse, assenti per 9 anni, fanno finalmente ritorno nella serie, portando una dose extra di suspense e adrenalina alle gare. Le situazioni di pericolo e gli imprevisti in pista renderanno ogni momento cruciale, costringendo i piloti e i team a rivalutare continuamente le proprie strategie al rientro ai box.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di codici disponibili.

