Escape from Tarkov, i server espelleranno i giocatori con ping troppo alto

Dall’essere un gioco di nicchia, considerato perlopiù da quei pochi che apprezzano le caratteristiche di un titolo del genere, da diversi mesi ad oggi la popolarità di Escape from Tarkov è scoppiata, andando a toccare delle fasce di pubblico che prima d’ora non si erano mai interessate a provare un gioco simile Sono ormai diverse centinaia di migliaia i giocatori che si connettono giorno per giorno per effettuare qualche raid in compagnia o in solitaria, ma, nonostante la sua popolarità, i server fanno ancora fatica a sopportare il carico delle connessioni.

Da pochi giorni gli sviluppatori di Battlestate Games hanno implementato una funzione in Escape from Tarkov che permetterà ai server di espellere i giocatori dal ping superiore a 250 ms, con il fine di eliminare i giocatori che abusavano del ping alto per muoversi a scatti agli occhi degli altri ed essere così un bersaglio difficile da colpire. I giocatori avranno a disposizione pochi secondi prima di essere cacciati dal server di gioco, per cercare di abbassare la loro latenza di rete, e, casomai non ci riuscissero, verranno espulsi momentaneamente dal server e sarà possibile ricollegarsi in partita in seguito.

Attention! Tomorrow we plan to switch on server side high ping kicks. The limit will be 250 for a start and it will be lowered for compromise number during testing time #EscapefromTarkov — Battlestate Games (@bstategames) April 2, 2020

Ci sono stati diversi feedback in merito a questa nuova funzione: alcuni hanno letteralmente gioito nell’apprendere che non troveranno più giocatori lagganti nelle loro partite, altri, al contrario, lamentano l’impossibilità di giocare con amici distanti, per terminare poi con giocatori con una connessione di casa scadente che non possono nemmeno accedere ad una partita senza essere cacciati pochi secondi dopo.

Per fortuna, si tratta di una fase di testing momentaneo, per cui la cifra dei 250 ms potrà essere innalzata o abbassata ulteriormente. Ciò che ci si aspetta di più da parte di Battlestate Games è che implementino presto nuovi server per Escape from Tarkov, per limitare il carico di lavoro di quelli già presenti e permettere un’esperienza complessiva migliore sia ai giocatori navigati, che ai novizi.