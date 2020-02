Escape From Tarkov: dopo i problemi tecnici il team regala un milione di Rubli ai giocatori

Durante lo scorso fine settimana, Escape From Tarkov ha subito diverse problematiche tecniche riguardanti i server di gioco. La stra grande maggioranza dei giocatori hanno riscontrato grossi problemi ad entrare in partita, e ciò ha creato del malcontento all’interno della community. Per scusarsi del disagio, il team di sviluppo ha deciso di regalare un milione di Rubli a ciascun giocatore mentre i lavori per ovviare ai problemi tecnici sono già stati avviati.

Per accettare la somma di denaro in-game regalata da Battlestate Games, i giocatori dell’FPS dovranno semplicemente aprire una mail che rimarrà attiva per 48 ore. Sicuramente un gesto molto apprezzato da una grossa fetta della community di Escape From Tarkov, anche se alcuni utenti si stanno continuando a lamentare, dichiarando di preferire di gran lunga che il gioco funzioni in modo liscio.

Con a disposizione un milione di Rubli i giocatori potranno comprare diversi oggetti o reinvestire tale somma per migliorare il proprio Hideout con stazioni mediche, zone di riposo e le altre opzioni messe a disposizione dei giocatori. Nel frattempo Battlestate Games ha fatto sapere tramite il proprio account Twitter che stanno lavorando alla sistemazione dei server, così da permettere ai giocatori di tornare molto presto a giocare.

Purtroppo non sono state ancora date delle tempistiche precise, ma confidiamo che il team di sviluppo possa proporre una soluzione il prima possibile. Nel frattempo potete inziare con il riscattare il vostro milione di Rubli. Cosa ne pensate del gesto fatto da Battlestate Games per scusarsi dei problemi coi server?