eSerie A Tim, ecco l’elenco dei giocatori partecipanti

Il 2020 sicuramente non è partito nei migliori dei modi e le varie conseguenze le stiamo vivendo ad oggi. Sono ormai settimane da quando l’intero mondo si è “fermato”. L’attuale situazione pandemica ha toccato ogni singolo ramo dell’industria compreso quello videoludico. Per questo motivo, tantissimi publisher hanno deciso di salvaguardare la salute dei videogiocatori annullando ogni sinolo evento dedicato. Tra la lista di eventi cancellati purtroppo, si va a contare anche la recente eSerie A Tim dedicata al calcio videoludico.

Come vi abbiamo già anticipato qualche giorno fa, la eSerie A Tim per il momento è stata soltanto sospesa. Una cancellazione non sembra essere ancora tra i piani dei vari organizzatori, che hanno deciso di posticipare l’evento a data da destinarsi (per quando l’intera situazione tenderà a calmarsi). Quindi per dar ancora speranza alla eSerie A TIM, i vari publisher hanno deciso di svelare l’elenco delle varie squadre partecipanti al torneo (e i giocatori rappresentati). Di seguito l’elenco:

Atalanta : Enrico “Piaaazaa” Piazzalunga (FIFA) e Mattia “Mattiabene7” Benedetti (PES)

: Enrico “Piaaazaa” Piazzalunga (FIFA) e Mattia “Mattiabene7” Benedetti (PES) Bologna : in attesa di conferma.

: in attesa di conferma. Cagliari : in attesa di conferma.

: in attesa di conferma. Fiorentina : Giovanni “Giovhy69” Salvaggio (FIFA) e Angelo “Tipolosco319” Giannino (PES)

: Giovanni “Giovhy69” Salvaggio (FIFA) e Angelo “Tipolosco319” Giannino (PES) Genoa : Gabriel “Gabry7” Llaho (FIFA) e Rosario “NPK_02” Accurso (PES)

: Gabriel “Gabry7” Llaho (FIFA) e Rosario “NPK_02” Accurso (PES) Inter : Diego “Crazy_Fat_Gamer” Campagnani (FIFA) e Luigi “Kirito_Yuuki_00” Loffredo (PES)

: Diego “Crazy_Fat_Gamer” Campagnani (FIFA) e Luigi “Kirito_Yuuki_00” Loffredo (PES) Juventus : in attesa di conferma.

: in attesa di conferma. Lazio : Fabio Massimo “fabio_ulous” Marino (FIFA) e Giuseppe “RaissForever_10” Frigerio (PES)

: Fabio Massimo “fabio_ulous” Marino (FIFA) e Giuseppe “RaissForever_10” Frigerio (PES) Lecce : in attesa di conferma.

: in attesa di conferma. Milan : in attesa di conferma.

: in attesa di conferma. Parma : in attesa di conferma.

: in attesa di conferma. Roma : in attesa di conferma.

: in attesa di conferma. Sampdoria : Mattia “Lonewolf92” Guarracino (FIFA)

: Mattia “Lonewolf92” Guarracino (FIFA) Sassuolo : Pietro “TeamPEDA” Lorusso (FIFA) e Stefano “Stejinn7” Segatori (PES)

: Pietro “TeamPEDA” Lorusso (FIFA) e Stefano “Stejinn7” Segatori (PES) Spal : Elio “Skloppa” Cirillo (FIFA) e Salvo “Gagliardo28” Gagliardo (PES)

: Elio “Skloppa” Cirillo (FIFA) e Salvo “Gagliardo28” Gagliardo (PES) Torino : in attesa di conferma.

: in attesa di conferma. Udinese : Girolamo “GoldenBoy92” Giordano – Fifa, Edoardo “Imbaedo1” Sbroggiò – Pes

: Girolamo “GoldenBoy92” Giordano – Fifa, Edoardo “Imbaedo1” Sbroggiò – Pes Verona: in attesa di conferma.

Vi precisiamo che questo elenco è in costante aggiornamento. Quindi se la eSerie A Tim stuzzica il vostro interesse e volete conoscere ogni singolo partecipante, vi invitiamo a rimanere sintonizzati!