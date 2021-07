eSport: aperte le iscrizioni alla 24 Hours Esports Marathon 2021, i dettagli

Dopo una prima edizione torna la 24 Hours Esports Marathon 2021, un torneo creato in collaborazione con ‘Esport Palace’, ‘AK Esports’ e ‘Lega Esport’ per promuovere il gaming competitivo con un rinnovato format che, a partire dalle ore 20:00 di sabato 11 settembre, vedrà sfidarsi nella sala gaming dell’Esport Palace di Bergamo 8 team sui titoli più giocati del momento: Fortnite, League of Legends, Call of Duty Warzone e Assetto Corsa.

A differenza della prima edizione, per accedere al roster di giocatori che prenderanno parte alla 24 Hours Esports Marathon 2021, i giocatori dovranno registrarsi sul sito ufficiale, tesserarsi a The Gaming Boss A.s.d. ed in seguito dovranno guadagnarsi l’accesso all’evento partecipando alle qualificazioni che si terranno in due diverse location: all’Esport Palace di Bergamo e per la prima volta in assoluto e da laFeltrinelli in Piazza Piemonte a Milano dove, in collaborazione con Lucca Crea ed Ak Informatica, è stata creata un’intera sala dedicata al Gaming e agli eSports.

L’evento ha come obiettivo quello di promuovere gli eSports, discipline in crescita esponenziale anche in Italia, senza dimenticare anche lo spirito di squadra; i giocatori qualificati infatti saranno sorteggiati per formare gli 8 team che parteciperanno all’evento, selezionando un solo player per videogioco e per ogni team. Le 8 squadre, una volta formate, inizieranno la loro lunga maratona e, al termine delle 24 ore di gioco, il team che avrà accumulato più punti sarà eletto vincitore della seconda edizione della 24 Hours Esports Marathon.

Le date, gli orari e le location delle qualificazioni sono le seguenti:

Fortnite: 10 luglio laFeltrinelli – 11 luglio all’Esport Palace dalle ore 14:00 alle ore 20:00

Assetto Corsa: 11 luglio – 18 luglio – 25 luglio all’Esport Palace dalle ore 14:00 alle ore 20:00

League of Legends: 17 luglio laFeltrinelli – 18 luglio all’Esport Palace dalle ore 14:00 alle ore 20:00

Call of Duty Warzone: 24 luglio laFeltrinelli – 25 luglio all’Esport Palace dalle ore 14:00 alle ore 20:00

Durante la 24 Hours Esports Marathon non mancheranno ospiti d’eccezione provenienti dall’universo videoludico, tra i quali Pro gamers, streamer e cosplayer, ma anche personaggi di rilievo provenienti dal mondo della tv e dello spettacolo. Tutte le guest star dell’evento saranno annunciate tramite i canali social di Esport Palace e dei partner.