eSport Club: la palestra virtuale per gli eSporter

eSport Club – Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale affiliata ad AICS – lancia una vera e propria palestra virtuale che proporrà numerose attività per tutti i gamer, da tornei a premi a video coaching e webinar per i propri tesserati.

L’iniziativa, dedicata a tutti i giocatori dai casual ai PRO player, offre tantissimi contenuti con oltre 40 video dedicati al miglioramento delle proprie skill di gioco. Viene inoltre dato molto risalto alla salute e al benessere del videogiocatore attraverso numerose attività con dei professionisti a supporto dell’iniziativa: il Dottor Mauro Lucchetta (Psicologia), la Dott.ssa Martina Donegani (Biologa Nutrizionista) e Andrea Palmas (Personal Trainer) che aiuteranno i Gamer a tenersi in forma e curare la propria concentrazione e salute attraverso i loro pratici consigli.

I giochi supportati in fase di lancio sono FIFA20/FUT su PS4, Fortnite, Pokémon e Super Smash Bros. Ultimate su Switch, Rainbow Six su PS4; successivamente saranno inseriti dei nuovi titoli in formato PC e altre novità! Ogni gioco supportato garantirà un numero minimo di tornei, alcuni di questi con dei montepremi in denaro e altri con dei prodotti tecnici forniti dai Partner.

eSport Club ringrazia i PRO Player e le Community che credono nel progetto e daranno il loro contributo: Pokémon Millennium, Super Smash Italia, Rainbow6ItaCom (Community di RSix), Emiliano Spinelli (Campione PES e giocatore dell’Arsenal), Fabio Denuzzo (Qualificato più volte alle fasi finali di FIFA).

“L’emergenza Covid è stata un acceleratore di innovazione soprattutto sul fronte digitale, pur in relazione allo sport” – commenta il presidente di AiCS, Bruno Molea – “L’Associazione italiana cultura sport da tempo guarda con interesse agli e-sport ben sapendo che rappresentano una delle frontiere del futuro: per una conoscenza a tutto tondo ben vengano quindi gli approfondimenti e i webinar di promozione della salute applicati al gioco. Grazie a eSport Club per lo slancio e l’impegno”.

Ecco infine i primi Partner aderenti al progetto:

AOC Gaming: produttore di Monitor studiati per i Gamer più esigenti.

Fibra.City: Operatore Internet che fornisce la connessione più performante studiata per i Gamer grazie alla miglior tecnologica del momento (FFTH).

Sparco: Azienda italiana leader nel settore automotive, propone delle sedute gaming e tanti altri accessori.

MSI Portatili: Leader nella produzione di PC portatili adatti a tutte le esigenze dei Gamer.

Oakley: Azienda produttrice di occhiali da sole, visiere sportive, occhiali da sci/snowboard, orologi, abbigliamento, zaini, scarpe, montature e altri accessori.

Per tutte info e adesione all’iniziativa potete visitare il sito di riferimento al seguente link.