Nel corso degli anni si è discusso parecchio sul connubio Olimpiadi e videogiochi; e finalmente ora possiamo parlare di qualcosa di più concreto a riguardo. Il fenomeno degli eSport è ormai in continua ascesa, e stanno per entrare a far parte in via ufficiale anche di un evento olimpico chiamato Olympic eSports Series, con le finali di queste competizioni che si terranno a Singapore dal prossimo 22 al 25 giugno 2023.

Proprio in queste ore è arrivato un importante aggiornamento sull’evento da parte del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), il quale ha annunciato diversi nuovi dettagli riguardo all’Olympic Esports Series 2023. Ricordiamo che questa sarà una competizione sportiva globale virtuale creata dal CIO e con la collaborazione tra le Federazioni Internazionali (IF) e alcuni degli editori di videogiochi.

La notizia che in molti stavano aspettando era sicuramente quella dedicata ai giochi che saranno presenti in queste prime olimpiadi eSport, e ora ci siamo. Finalmente sono state svelate le nove discipline virtuali che metteranno uno contro l’altro una serie di atleti provenienti da tutto il mondo. Queste nove discipline, ovviamente, sono divise per tipologie di sport virtuale e hanno dei videogiochi a loro affiancati.

The IOC announced the Olympic Esports Series 2023! There are 9 diffrent Categories like Motor sports with 'Gran Turismo' or Dance with 'Just Dance'.https://t.co/CyCSzstACV pic.twitter.com/fR7fwNQl9M — Knoebel (@Knoebelbroet) March 1, 2023

Vediamo ora nel dettaglio quali sono le nove discipline e i videogiochi che saranno presenti all’Olympic eSports Series 2023 di Singapore:

Tiro con l’arco: Tic Tac Bow

Tic Tac Bow Baseball: WBSC eBASEBALL: POWER PROS

WBSC eBASEBALL: POWER PROS Scacchi : Chess.com

: Chess.com Ciclismo: Zwift

Zwift Danza : Just Dance 2023

: Just Dance 2023 Motorsport : Gran Turismo 7

: Gran Turismo 7 Vela : Virtual Regatta

: Virtual Regatta Taekwondo : Virtual Taekwondo

: Virtual Taekwondo Tennis: Tennis Clash

Questi sono i primi nove videogiochi che faranno parte della line up iniziale di discipline della Olympic eSports Series 2023. La scelta è molto varia e ci sono sia esperienze console molto tradizionali, come Gran Turismo 7, Just Dance 2023 e WBSC eBASEBALL: POWER PROS, ma anche produzioni mobile più di nicchia. Infine, il Comitato Olimpico Internazionale ha dichiarato di voler fare di questa competizione un evento annuale, a differenza delle olimpiadi tradizionali che si svolgono ogni quattro anni.

