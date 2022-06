Sono sempre di più le squadre di calcio che decidono di affacciarsi al mondo dell’Esport, spesso assumendo dei veri e propri pro player per formare un team competitivo da far competere all’interno di diversi circuiti. In alcuni casi, poi, si va anche oltre, come accaduto con il Bayer 04 Leverkusen, società che milita nella Bundesliga (l’equivalente tedesco della nostra Serie A), che ha deciso di aprire una lounge vera e propria dedicata esclusivamente al mondo del gaming.

Il video è stato diffuso via Twitter dall’utente Zuby_Tech e mostra la bellissima lunge Esport messa in piedi dai dirigenti del team tedesco. La lounge include ben 8 postazioni di gioco che sfruttano PS5 e servirà come base operativa per il team Esport dei Werkself. “La nuova venue è stata completamente rinnovata. I giocatori hanno ora accesso a tutto il necessario per poter giocare, inclusa anche la tecnologia per lo streaming. Oltre alle otto PlayStation 5 sono inclusi telecamere e strumenti per analizzare i vari gameplay”, si legge sul sito. Spazio anche per i fan, visto che sono presenti ben 50 posti a sedere per il pubblico.

Oltre che per l’Esport, la lounge potrà essere anche utilizzata per i match di Bundesliga per la produzione di contenuti destinati allo streaming e non solo legati strettamente al calcio giocato in competizioni europee e nazionali. Un occhio attento anche ai partner e alle possibili partnership, visto che il Bayer 04 Leverkusen ha già in mente di creare degli eventi con i loro sponsor. Potete dare uno sguardo alla lounge grazie al video disponibile poco più in basso.

La sala Esport del Bayer 04 è sicuramente una delle più interessanti che abbiamo visto e chissà che un simile esperimento non possa convincere anche realtà locali (come la Juventus e l’Inter) ha creare delle lounge molto simili a quella tedesca. D’altronde sarebbe un peccato non cogliere questa idea al volo, non trovate?