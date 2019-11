eSport Palace a Lucca Comics & Games: ecco le attività del 1 novembre

A Lucca Comics & Games 2019 arriva l'eSport Palace powered by MSI: ecco tutte le attività del 1 novembre che terranno compagnia gi appasionati.

L’Edizione 2019 di Lucca Comics & Games è ormai entrata nel vivo e oggi, 1 novembre, la fiera sarà pronta accogliere il pubblico con molte attività a tema gaming, eSport e tech pronte ad intrattenere tutti gli appassionati. La giornata sarà accompagnata da molteplici attività all’interno dello stand ZotacGaming presso l’area Zotac. Dalle ore 9:00 alle 19:00 sarà messa a disposizione una Sala Lan aperta al pubblico con 32 PC Gaming e 8 console a noleggio, EsportBar aperto con drink analcolici e BubbleTea e il Gaming Store carico e pronto per sparare un sacco di offerte su tantissimi prodotti gaming.

All’interno dell’area Gillette presso l’ex Cavallerizza durante la giornata di ieri si è tenuta la seconda edizione della Gillette Bomber Cup feature Fortnite, che ha visto trionfare Filoakai portandosi a casa un ricco montepremi da 8.000 euro. Per tutta la giornata di oggi l’area Gillette sarà adibita al Freeplay Fortnite. L’area Gillette sarà inoltre arricchita dalla presenza di molti ospiti tra cui i più famosi youtuber italiani come Cicciogamer89, J0K3R e Los Amigos.

All’interno del padiglione situato nell’Ex Cavallerizza c’è però molto altro; potete infatti trovare una riproduzione dell’eSport Palace di Bergamo powered by MSI. I giocatori avranno accesso a una sala LAN con molteplici postazioni per divertirsi in compagnia e vivere una giornata gaming da veri appassionati.

Tra i vari stand, sono previste anche 8 postazioni PS4 dove saranno svolti 3 tornei giornalieri a premi, di PES2020 e un torneo giornaliero di Tekken7. I tornei inizieranno alle 11:00 e termineranno alle 19:00, mettendo a disposizione del pubblico vasti premi come tappetini, mouse e speaker Bluetooth. Ma la competizione non finisce qui: venerdì 1 novembre si terrà un entusiasmante torneo di Rocket League 3vs3, dove i migliori team si sfideranno per la conquista della competizione con un montepremi in accessori da gaming.

Sempre all’interno del padiglione, Tom’s Hardware in collaborazione con Game Time mostreranno al pubblico 2 PC Lenovo Legion T730 assemblati per permettere un gaming nativo a risoluzione 8K. I visitatori potranno dunque toccare con mano già oggi il futuro del videogioco!

Non fatevi quindi scappare l’occasione di vivere una giornata densa di eventi e novità a tema tech, gaming ed eSport. La redazione di Tom’s Hardware vi aspetta all’Ex Cavallerizza di Lucca Comics & Games.