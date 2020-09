Esport Palace: oggi al via la maratona da 24 ore, tutti i dettagli

Oggi, 25 settembre, inizierà la maratona di 24 ore nel tempio dell’esport: l’Esport Palace di Bergamo in Via Giosuè Carducci, 4, 24127 Bergamo BG. Ecco tutto quello che avete bisogno di sapere per seguire l’evento!

Come è strutturata la maratona di 24 ore dell’Esport Palace?

La maratona di 24 ore dell’Esport Palace mette in palio un montepremi di 5000 euro. A sfidarsi ci saranno quattro team composti da quattro giocatori, divisi in Team Rosso, Team Blu, Team Giallo, Team Verde. I giochi scelti per questa competizione sono quattro tra i più famosi e apprezzati del mondo dei videogiochi:

Fortnite

Assetto Corsa

Call of Duty Warzone

League of Legends

Chi presenta l’evento?

La cerimonia di apertura avrà inizio alle 19 con l’ingresso e check in dei pro player a cui seguirà la presentazione della serata e dell’evento da parte del conduttore ufficiale Daniele Bossari, che sarà affiancato dalla cosplayer e presentatrice Himorta. Saranno presenti molti altri ospiti d’eccezione tra cui i Tik Tokers Ale e Piè e il commentatore della Porsche SuperCup Ivan Nesta.

I partner ufficiali dell’evento saranno davvero numerosi e tutti protagonisti del mondo esport: da Intel a Red Bull, passando per Nvidia e la gustosa birra Vetitia, fino a Logitech G, che metterà a disposizione dei team il nuovo G 923, volante da corsa per simulazioni da pochissimo approdato sul mercato e nuovo prodotto di riferimento del settore per Logitech, e le PRO X Wireless, cuffie da gaming di qualità superiore, ora anche senza fili. I partner che cureranno la comunicazione saranno Game Division e Spaziogames.

L’evento è organizzato da The Gaming Boss ASD, organizzatore della 24 Hours Esports Marathon 2020, torneo creato in collaborazione con ‘Esport Palace’, ‘AK Informatica’, ‘Tom’s Hardware’ e GEC.

Quando inizia la diretta? Dove la posso seguire?

La diretta inizierà alle 20:00 di venerdì 25 settembre 2020. Per poterla seguire potete recarvi sul canale Twich di Esport Palace e sul sito Spaziogames e Tom’s Hardware. Qui sotto potete trovare tutti i link utili per questo evento e future competizioni dell’Esport Palace!

Sito ufficiale della competizione: http://esportpalace.it/

Canale Twitch Esport Palace: https://www.twitch.tv/esportpalacebg

Facebook: https://www.facebook.com/esportpalace