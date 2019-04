eSport rifiutati dai Giochi Asiatici 2022: il successo dello scorso anno non è bastato?

Gli eSport sono sempre più importanti, ma non tutti ne sono convinti: i Giochi Asiatici 2022 hanno rifiutato la presenza degli sport digitali.

Gli eSport sono sempre più popolari e le cifre in ballo sempre più alte, ma pare che solo l’industria videoludica stessa riesca ad accettare la cosa. Il resto del mondo non pare convinto delle potenzialità di questa nuova disciplina e non solo in occidente: anche in Asia paiono restii. Il Comitato olimpico asiatico, infatti, ha annunciato il programma ufficiale degli eventi per i Giochi Asiatici 2022, che avranno luogo a Hangzhou: gli eSport però non sono inclusi.

Nel caso non lo sapeste, i Giochi Asiatici 2022 sono una manifestazione ufficialmente riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale come secondo più grande evento al mondo, dopo le Olimpiadi stesse.

Starcraft è stato uno dei promotori dell'eSport nel mondo!

Questa notizia stupisce gli appassionati soprattutto dopo il notevole successo dell’edizione dello scorso anno. Si trattava di semplici eventi dimostrativi legati a giochi come PES, Arena of Valor, Starcraft 2, Clash Royale e Hearthstone, ma hanno saputo raccogliere un grande pubblico, in particolar modo con la finale di League of Legends che ha superato il milione di spettatori.

Esiste sempre la possibilità che eventi dedicati agli eSport vengano annunciati in un secondo momento e che siano organizzati in un circuito esterno a quello dei Giochi. Per ora non possiamo saperlo: in questo momento sembra solo che i Giochi Asiatici abbiano rifiutato gli eSport.

Nel 2022 potremo essere spettatori di varie discipline come il basket, la boxe, la canoa, il cricket, scherma, calcio, golf, judo, badminton, tiro con l’arco, atletica, hockey su prato, ginnastica, pallamano, equitazione e ciclismo. Diteci, cosa ne pensate? Se venisse confermato che gli eSport non faranno parte dei Giochi Asiatici ne sareste dispiaciuti? O credete che sia meglio tenere questi eventi separati?