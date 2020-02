eSport Serie A: l’Atalanta annuncia il proprio ingresso nell’eFootball

La eSport Serie A è realtà ormai. Parliamo ovviamente del campionato nazionale eSportivo, è pronto a iniziare ufficialmente. Sono molti i club di Seria A che hanno deciso di unirsi all’iniziativa e, ora, si aggiunge anche l’Atalanta Bergamasca Calcio, uno dei club più promettenti di quest’anno. Il suo annuncio segue quello di altri team, come il Parma, il Lecce, Bologna, Roma e Sampdoria.

L’Atalanta Bergamasca Calcio ha scelto l’eSports Palace di Bergamo come sede; ricordiamo che si tratta anche dell’attuale gaming house dei Samsung Morning Stars. Il team eSports dell’Atalanta Bergamasca Calcio si chiamerà semplicemente Atalanta eSports.

Pierluigi Gollini, portiere del club, è stato punto di riferimento per unire lo sport tradizionale e quello digitale nella serata di mercoledì 5 febbraio, durante l’evento dedicato al club eSport. Il team ha già annunciato, inoltre, che AK Informatica sarà uno degli sponsor: notiamo che si tratta di uno degli sponsor anche dei Samsung Morning Stars. Considerando tutti i punti in comune tra i due enti possiamo aspettarci una qualche collaborazione? Per ora non ci sono informazioni in tal senso.

L’eSport è ormai una parte fondamentale del mondo videoludico, persino in Italia dove tutto arriva sempre un po’ in ritardo. I maggiori club della serie A sono attivi e di certo negli anni a venire vedremo una sempre maggior fusione dei due mondi, quello digitale e quello tradizionale. Voi cosa ne pensate?