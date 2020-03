Esports riconosciuti come sport ufficiale in Nuova Zelanda

È un giorno di festa anche in un clima cosi cupo in Nuova Zelanda, la terra dei maori in questi giorni ha rilasciato l’ufficialità: gli eSports entrano ufficialmente a far parte della nazione come sport ufficiale. Il tutto lo ha fatto sapere il massimo organismo competente del paese. Il percorso è iniziato nel lontano 2016 con la presentazione di un progetto al governo locale. Grazie a questo riconoscimento la New Zeland Esports Federation, potrà godere della possibilità di nominare un corpo normativo che regoli ogni tipologia di evento che si terrà nel paese.

Il presidente della federazione neozelandese ha cosi commentato il successo ottenuto in questi giorni: “Con il riconoscimento ufficiale siamo in grado di contribuire a regolare l’universo Esports nazionale in tutti i suoi aspetti. Possiamo iniziare a mettere in atto un percorso chiaro in modo che i giovani neozelandesi diventare professionisti. Siamo fiduciosi che la Nuova Zelanda può colpire sopra il suo peso nel mondo Esports internazionale , come fa in tanti altri sport.”

In questo momento sono 11 le nazioni che hanno riconosciuto gli eSports come sport nazionale, ancora è tanta la strada da fare e ora gli occhi sono puntati tutti sul Sud America con Brasile e Argentina in prima linea. Noi invece, nel nostro bel paese, aspettiamo che qualcosa si muova, anche se la scena eSportiva nazionale è sempre più piena di talenti e investitori che vedono nell’Italia un grande futuro.

Speriamo inoltre che questa situazione di fermo non gravi troppo sull’eSports mondiale. Sono molti gli eventi corsi ai ripari, altri invece hanno deciso di fermare qualsiasi tipo di manifestazione, mettendo in serio pericolo anche gli eventi più importanti. Ovviamente noi vi terremo sempre aggiornati nel caso di sviluppi futuri. L’eSport è un grande passo per il mondo dei videogiochi, e noi giocatori vogliamo esserne protagonisti.