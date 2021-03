eSports: Webinar dedicato in collaborazione con Tom’s Hardware e AK Informatica

L’espansione continua di tutto l’ecosistema degli eSports è un argomento sempre caldo, soprattutto in un momento storico in cui le competizioni sportive virtuali sono sempre più seguite. Sfortunatamente però, a causa dell’epidemia di COVID-19, la stra-grande maggioranza delle competizioni di questo campo hanno subito un brusco e lungo stop, che in molti dei casi va avanti ancora oggi.

Grazie alla diffusione del medium videoludico in scala nazionale e globale, la maggiore attenzione mediatica verso il settore ha inevitabilmente comportato ricadute economiche, tra le quali un aumento degli investimenti pubblicitari delle aziende e la nascita di nuove figure professionali. Tutto questo sta aprendo la strada a importanti opportunità di business in precedenza poco note o addirittura sconosciute.

Per questo DLA Piper in collaborazione con Tom’s Hardware e AK Informatica hanno organizzato un Webinar che verrà proposto sulla piattaforma Zoom il prossimo mercoledì 24 marzo. L’appuntamento vedrà i professionisti di queste realtà approfondire le tematiche dal punto di vista legale e fiscale. Seguirà una tavola rotonda in cui giocatori, organizzatori, publisher e manager delle realtà eSports si confronteranno sulle principali sfide e opportunità del settore.

Tra le questioni che verranno affrontate ci saranno: la normativa applicabile ai tornei di esports, l’inquadramento giuridico e tributario dei giocatori e dei team, i contratti commerciali relativi a sponsorizzazioni, diritti d’immagine, pubblicità e streaming degli eventi.Il Webinar inizierà alle ore 15:00 e avrà la durata di circa un ora e mezza. Per registrarsi potete mandare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: eventi@dlapiper.com.