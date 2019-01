Euro Truck Simulator 2 – Beyond the Baltic Sea Recensione, andiamo fino in Russia

Euro Truck Simulator 2 è il simulatore di camionista più noto e apprezzato dai giocatori che continua ad ampliarsi con nuovi contenuti a cadenza regolare. L’ultimo di questi DLC è Beyond the Baltic Sea e arriva circa un anno dopo l’ultima grande espansione Italia. Stavolta SCS Software ci permette di viaggiare ancora più a est, raggiungendo perfino la Russia passando attraverso la Lituania, la Lettonia, l’Estonia e il sud della Finlandia.

I nuovi territori da esplorare possono essere raggiunti via terra solo se si possiede anche l’espansione Going East!, altrimenti bisogna imbarcarsi nel porto tedesco di Travemünde. Chi invece ha già acquistato in passato il DLC Scandinavia ha a disposizione un ulteriore collegamento marittimo fra Svezia e Finlandia. L’aggiunta di nuovi territori scandinavi permette inoltre di effettuare nuove consegne più lontane quando si trasporta più di un semirimorchio alla volta: data la complessità legata alla movimentazione di carichi estremamente lunghi, abbiamo apprezzato l’introduzione dei nuovi percorsi finlandesi.

Come per Francia e Italia, la nuova rete autostradale è riprodotta in scala ma a seconda della distanza da percorrere richiede anche più di un’ora di gioco attraverso l’ambientazione baltica minuziosamente riprodotta. Più ci si sposta verso est e più si nota inoltre il cambiamento dell’architettura, che diventa quella tipica tipica dell’Europa orientale, mentre la capillare rete autostradale dei territori centrali dell’Unione Europea lascia spazio a strade di entità più modesta.

Tra le novità di questo DLC troviamo perfino la dogana, dove dobbiamo fermarci prima di poter entrare e uscire dai territori russi. Pur essendo un momento del tutto identico al pagamento del pedaggio, è interessante varcare i confini e poter giungere fino a San Pietroburgo per una consegna – per chi se lo chiedesse, non si può guidare fino a Mosca. Il tipico paesaggio russo, con squadrati condomini grigi e monumenti dall’aspetto propagandistico, è stato finemente riprodotto con perfino i cartelli stradali che mostrano le scritte in cirillico.





Nel complesso sono presenti 24 nuove città, con annesse inedite aziende e rimorchi da consegnare. Ancora una volta, si è abbandonato il tentativo di riprodurre i centri cittadini in favore della periferia: è una scelta sensata che ci dà l’impressione di aver raggiunto nuove destinazioni sempre diverse, piuttosto che farci visitare delle metropoli che sembrano riprodotte con appena qualche strada.

Peccato che questi freddi territori non siano stati accompagnati anche da un nuovo meteo che introducesse ghiaccio e neve. Le strade che percorriamo sono infatti sempre prive di pericoli: anche se il sistema di eventi casuali, con pattuglie della polizia e lavori in corso ai cigli della strada, cerca di rendere leggermente diverso ogni viaggio, il clima invernale sarebbe stata una grande aggiunta, oltre che una sfida anche per i giocatori più esperti.

In ogni caso, Beyond the Baltic Sea è un contenuto scaricabile consigliatissimo che espande sempre più il mondo di Euro Truck Simulator 2. Chiunque apprezzi questo gioco, è quindi praticamente obbligato all’acquisto di questo DLC in grado di offrire svariate ore di esplorazione e “lavoro” virtuale nei lontani Paesi baltici.