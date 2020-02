Euro Truck Simulator 2, ecco il nuovo motore audio FMOD

Si tratterà di una vera rivoluzione l’implementazione del motore audio FMOD su Euro Truck Simulator 2 e American Truck Simulator . SCS Software ha fatto sapere tramite il suo blog che il nuovo engine ha impegnato i propri sviluppatori e sound designer per molte ore per rivisitare ed aggiornare tutte le sorgenti audio presenti in gioco, dai suoni ambientali a quelli provenienti dai diversi veicoli. Ovviamente “questo passaggio” richiederà numerosi update per coprire tutte le aree di gioco ma, nel teaser qui sotto, potete già ascoltare il nuovo motore audio FMOD all’opera.

Modders

L’update del motore audio porterà con sé un’importante criticità: i modder dovranno ricominciare da capo i loro progetti e le loro creazioni per far sì che il comparto sonoro funzioni. Il motivo principale di questa affermazione è da ricercare nel blog di SCS Software dove, gli stessi sviluppatori, hanno comunicato che l’implementazione di FMOD ha comportato un notevole cambiamento al codice del gioco. Tuttavia FMOD offre un’applicazione gratuita per tutti, quindi i creatori di mod avranno a loro disposizione un’area di lavoro per sviluppare i loro progetti; in aggiunta SCS Software rilascerà alcuni tutorial utili per aiutare i modders a familiarizzare con le novità.

Aria fresca in cabina!

In conclusione i devs hanno pubblicato sul profilo Twitter di SCS Software un’immagine con un easter egg: un camion con i finestrini abbassati. Si tratta di una funzionalità molto richiesta dai truckers virtuali ed è stata resa possibile proprio con l’arrivo dell’engine FMOD. Maggiori dettagli saranno comunicati più avanti.