Quando ero bambina correvano gli anni di massimo splendore della Wii e, quando ci si ritrovava con gli amici o cugini, la forma di intrattenimento prediletta da tutti era Wii Party. Il party game, tanto semplice quanto geniale, dava vita a pomeriggi interi di divertimento — e di litigate, qualora il nostro personaggio venisse malauguratamente penalizzato —. Da allora di tempo ne è passato, ma Nintendo non ha mai smesso di produrre titoli che uniscono nell’amore e nell’odio i giocatori, arrivando all’ultimo nato: Everybody 1, 2 Switch!.

Sequel del titolo del 2017 che fu un gioco di lancio della console, in Everybody 1, 2 Switch! a fornirci le istruzioni sarà Horas, un uomo a dir poco esuberante che indossa… una maschera da cavallo. Questa informazioni dovrebbe bastarvi per capire il mood del party game, dove potrete sfidare fino a 100 giocatori contemporaneamente in 44 minigiochi (che in realtà si riducono a 17 ma con diversi livelli di difficoltà).

Ho menzionato 100 giocatori e, se ve lo steste chiedendo, no, non intendevo online. Uno dei punti di forza del titolo, infatti, è che si possono sfruttare gli smartphone per prendere parte alla partita, rendendo così molto più facile formare squadre numerose — d’altronde, chi è che ha in casa 100 Joy-Con? —. Utilizzando i controller della Switch, invece, il numero massimo di partecipanti si riduce ai classici 8.

Battaglia all’ultimo Joy-Con

In Everybody 1, 2 Switch! potremo scegliere essenzialmente tra tre modalità di gioco, di cui in quella principale due squadre, formate da un minimo di un giocatore, si devono sfidare in una serie di minigiochi in partite della durata di 20, 40 o 60 minuti. A quel punto il nostro simpatico presentatore ci fornirà una spiegazione, anche fin troppo dettagliata, di ogni meccanica dei giochi che staremo per svolgere.

I minigiochi sono molto vari e, senza farvi troppi spoiler per non rovinarvi la sorpresa, vanno da classici intramontabili come “1, 2 3 stella” a giochi completamente originali di cui uno, per esempio, in cui dovrete buttare fuori dal ring il vostro avversario a colpi di… glutei. In ogni caso, si tratta sempre di attività molto semplici da comprendere, essendo il titolo adatto a praticamente qualsiasi fascia d’età.

Vi sono, poi, altre due modalità: un quiz in cui dovrete rispondere a 10 domande di cultura generale, scegliendo tra due opzioni e cercando di ottenere più punti rispetto agli avversari, e una versione decisamente carina del bingo. Per quanto riguarda la prima, ovviamente non aspettatevi quesiti da Chi Vuol Essere Milionario, ma non sottovalutate nemmeno la banalità, dato che la pressione del rispondere più velocemente si farà sentire e molto probabilmente vi porterà a dare risposte sbagliate.

Colori, colori, colori

A livello artistico Everybody 1, 2 Switch! è decisamente piacevole: la grafica è chiara e colorata, mentre la colonna sonora è perfetta per un party game. Certo, sarebbe meglio se si potessero saltare le spiegazioni per lo meno dalla seconda volta che si ripete un minigioco, ma la scelta è stata fatta sicuramente perché il titolo è pensato per essere giocato ogni volta con una compagnia diversa.

Una mancanza dell’opera è, però, quella della componente online, che è totalmente assente. Si può giocare, infatti, solo in locale, il che lo rende ripetitivo sulla lunga tratta: quante volte potremo ripetere un minigioco prima di stancarci? Insomma, il rischio è quello che il titolo finisca nel dimenticatoio, per venire poi riesumato solamente in occasioni di saltuarie feste.

Nintendo sa come sviluppare party game, e con Everybody 1, 2 Switch! lo dimostra nuovamente, sfruttando ancora una volta l’enorme versatilità dei Joy-Con e implementando anche gli smartphone per aumentare ancora di più la festa. Se vi piacciono i party game fa decisamente al caso vostro, soprattutto perché è disponibile a un prezzo molto inferiore rispetto ai comuni titoli Tripla A per Switch.