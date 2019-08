Everspace 2, Gamescom 2019: annunciato con trailer e periodo di uscita

Everspace 2 è stato annunciato durante l'Opening Night Live della gamescom 2019. Ecco a voi tutti i dettagli presentati tramite il trailer ufficiale.

L’Opening Night Live è foriero di novità. Durante questo primo giorno di Gamescom 2019 abbiamo modo di vedere un nuovo annuncio di un nuovo gioco mai presentato prima d’oggi: Everspace 2. Rockfish Games ha infatti annunciato il seguito dell’apprezzato simulatore di battaglie spaziali rilasciato nel 2014.

Everspace 2 è un sparatutto spaziale per un solo giocatore. Ci chiederà di esplorare la galassia, trovando tesori ed evolvendo la navetta in perfetto stile gioco di ruolo. Ci sarà una profonda e interessante trama in un mondo open world, con tanti segreti da svelare e pericoli da affrontare. Troveremo anche degli alleati che ci aiuteranno, oltre a molte missioni secondarie ricche di premi.

Il gioco sarà disponibile nel corso del 2021 su PC, PlayStation 4, Xbox One. Attualmente non sono state presentate le versioni Nintendo Switch né quella Google Stadia. Le cose potrebbero però cambiare in futuro, visto che manca ancora molto tempo all’uscita. È stato rilasciato anche un trailer che potete vedere qui sopra.

Diteci, cosa ne pensate? Vi interessa Everspace 2? Oppure non sentivate il bisogno di un seguito?