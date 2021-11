Everwild accoglie il lead designer di Alien: Isolation

Annunciato oramai da diverso tempo, Everwild è uno dei progetti più misterisi di Rare. L’esclusiva di casa Xbox e PC è oramai avvolta da un alone di mistero, tanto che alcune fonti lo vorrebbero addirittura in fase di reboot. Questi rumor ovviamente non trovano ancora conferma: il team di sviluppo è impegnato su Sea of Thieves e al momento il progetto va avanti internamente e da oggi può contare su un aiuto in più.

Come confermato su Twitter, infatti, a Rare si è unito Gary Napper. Il nome potrebbe non dirvi nulla, ma si tratta del lead designer di Alien: Isolation, uno dei giochi horror più amati della scorsa generazione. “Vi annuncio che da oggi sono entrato in Rare come design director per Everwild”, ha dichiarato Napper. “Non vedo l’ora di fare qualcosa di fantastica con questo incredibile team”, le parole dichiarate a seguito del suo annuncio.

Se il ruolo di Napper all’interno di Rare e più nello specifico in Everwild è già stato chiarito, ancora non lo è per quanto riguarda il futuro del progetto. Come accennavamo all’inizio, infatti, il nuovo gioco di casa Rare è stato annunciato negli ultimi anni ma è successivamente sparito dai radar. Matt Booty, capo di Xbox Game Studios, ha dichiarato che tutto questo tempo sarà necessario per produrre qualcosa di speciale, prima di poterlo presentare nuovamente al pubblico.

Everwild è al momento non ha anche una finestra di lancio. Molto probabilmente Rare tornerà a mostrare il suo nuovo progetto nel corso dei prossimi appuntamenti legati al mondo dei videogiochi fissati per il 2022. Uno degli scenari più plausibili per vederlo nuovamente in azione potrebbe essere l’E3 2022, previsto per l’estate del prossimo anno. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.