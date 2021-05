Everwild: brutte notizie sull’esclusiva Microsoft, uscita lontana?

Da quando le console di nuova generazione Xbox Series X|S e PlayStation 5 sono state immesse sul mercato, in molti si sono lamentati (come ad ogni inizio di generazione) di una scarsità di esperienze disponibili su entrambe le macchine. Se da parte di Sony abbiamo già ricevuto qualche esclusiva in più, i possessori di una Xbox Series X, o Series S, effettivamente non hanno ancora una ricca ludoteca di giochi nuovi a cui attingere, e sembra che ci sarà ancora molto da aspettare per i prossimi Halo Infinite, Avowed o Everwild.

Proprio a proposito dell’ultimo titolo citato poco fa, stando a delle recenti voci di corridoio che stanno girando in rete, sembra che Everwild non se la stia passando troppo bene. Il nuovo grande progetto di Rare è stato annunciato in pompa magna e ha ammaliato fin da subito gli appassionati con un trailer d’annuncio a dir poco affascinante. Ora, da quel filmato è passato parecchio e del titolo non abbiamo più ne visto e nemmeno saputo nulla di nuovo.

Secondo quanto ci viene riferito da Evil Boris di HDTVTest, quando Rare ha pubblicato il trailer di Everwild il team non aveva ancora iniziato la fase di sviluppo del gioco. Su ResetEra, Evil Boris ha chiarito che il team sta sviluppando la propria nuova opera solamente adesso, ma non è nemmeno troppo sicuro. Le sue informazioni provengono da quanto ha sentito lo stesso Evil Boris, il quale ha aggiunto che lo sviluppo sarebbe partito solo ora a causa di alcuni problemi che sono sorti, e che di conseguenza l’uscita del titolo esclusivo Microsoft è ancora parecchio lontana.

Insomma, come al solito non avendo informazioni ufficiale da Rare o Microsoft non possiamo fare altro che prendere queste ultime voci di corridoio con le dovute attenzioni. Speriamo di poter rivedere Everwild presto e che i problemi (se fossero realmente esistenti) possano esser stati già risolti a favore di uno sviluppo più tranquillo.