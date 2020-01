Everwild: la nuova IP Rare è guidata dall’ex Game Designer di Fable Legends

Rare ha recentemente presentato la propria nuova IP Everwild durante l’Xo19 dello scorso novembre. Il nuovo gioco è ancora nelle fasi di sviluppo e sicuramente ne risentiremo parlare in futuro, ma la notizia recente è che l’ex game designer di Fable Legends, James Blackham, si è unito a Rare e sta guidando lo sviluppo di Everwild.

Durante la sua permanenza lavorativa a Lionhead, Blackham è stato a capo del progetto Fable Legends fino al giorno in cui il titolo è stato cancellato. Inoltre ha contribuito a realizzare la sceneggiatura per il titolo Kinect Fable: The Journey.

Everwild vede inoltre la direzione dalla produttrice esecutiva Louise O’Connor, una veterana all’interno dello studio britannico che in passato ha lavorato alle animazioni per Conker’s Bad Fur Day e Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts. Si è aggiunto al team anche il direttore creativo Simon Woodroffe, il cui ultimo gioco a cui ha preso parte è stato Sonic & All-Stars Racing Transformed di Sumo.

Attualmente in totale ci sono circa 25 sviluppatori di Rare che stanno lavorando ad Everwild, anche se stando alla redazione di VGC il team attuale comprende all’incirca 50 persone, con i piani dello studio che sono quelli di fa crescere fino a dimensioni molto più grandi il team con oltre 25 richieste di lavoro elencate sul loro sito web. Che tipo di aspettative avete per la nuova IP di Rare?