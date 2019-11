Everwild: la nuova IP Rare è ancora lontana, solo 50 persone al lavoro

Uno degli annunci più chiacchierati e sorprendenti dell’ultimo Inside Xbox è stato Everwild, la nuova IP sviluppata da Rare. Dopo qualche ora dall’annuncio sono stati rilasciati dei nuovi dettagli sulla nuova produzione. Per l’occasione il team che si sta concentrando sul titolo conterà su una squadra di veri e propri veterani dell’industria.

Oltre a Ryan Stevenson, direttore artistico di Viva Pinata, ci saranno anche Kate Watson la sceneggiatrice della saga Total War e Simon Woodroffe il direttore creativo di Sonic All Star Racing Transformed. Inoltre sappiamo che anche Louise O’Connor è impegnata all’interno del progetto Everwild. La O’Connor è una veterana della compagnia e in passato ha lavorato nel reparto d’animazione su titoli come Conker: Bad Fur Day e Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts.

Louise O’Connor ha risposto alle domande dei giornalisti dichiarando che al momento Everwild si trova in fase di pre-produzione, quindi il lavoro sul titolo sono ancora ben lungi dall’essere conclusi, anzi, il contrario. Inoltre la sviluppatrice ha anche affermato che al momento si stanno occupando del progetto solamente 50 persone, ma lo studio ha intenzione di espandersi pubblicando già più di 25 annunci di lavoro sul proprio sito web.

Oltre a Everwild l’Inside Xbox ha portato alla luce anche molti altri annunci davvero sorprendenti che vanno da Grounded, il nuovo titolo sviluppato da Obsidian Entertainment fino a Tell Me Why, nuova collaborazione tra Microsoft e Dontnod. Cosa ne pensate di Everwild? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.