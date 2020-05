EVO 2020 cancellato, previsto un evento digitale

Nel corso di queste lunghi mesi ci siamo purtroppo dovuti scontrare con i pericoli derivanti dal Coronavirus, malattia che è dilagata in ogni angolo del mondo creando enormi difficoltà alla popolazione mondiale, ritrovatasi in buona parte costretta a restare chiusa in casa in un angosciante stato di quarantena. La decisione di non far uscire nessuno è stata presa al fine ultimo di diminuire i contagi, ma di contro il tutto ha avuto ovvi risultati sul mercato globale, le cui ripercussioni hanno infine raggiunto anche l’industria videoludica che tanto amiamo.

Tra eventi cancellati e giochi rimandati, il futuro del gaming appare quantomeno incerto, al punto tale che ad oggi in molti dubitano che le tanto attese Playstation 5 e Xbox Series X riusciranno a giungere sul mercato nel 2020, e giusto recentemente è stato svelato che un altro evento è infine stato cancellato. Stiamo parlando dell’EVO 2020, evento noto a tutti gli amanti di competitività che permette a innumerevoli giocatori di scontrarsi con i propri picchiaduro preferiti. Andando più nello specifico, la società ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui è possibile leggere:

“A causa del COVID-19, siamo purtroppo costretti a cancellare l’EVO 2020 che si doveva tenere a Mandalay Bay, rimborsando tutti coloro che avevano già acquistato un biglietto. Tuttavia, abbiamo intenzione di realizzare in estate un evento online. Ulteriori informazioni arriveranno presto. La salute e la sicurezza della nostra community sono la nostra più importante priorità. Speriamo che rimarrete tutti al sicuro.”

Insomma, sembra che nonostante l’amara notizia, i fan avranno comunque modo di godersi un evento a tema, seppur il tutto verrà trasposto in forma digitale. Per il momento non sono state date informazioni in tal senso, ma sarà molto interessante scoprire come il tutto verrà gestito. Per il momento, comunque, non possiamo far altro che attendere fiduciosi nuove notizie che possano darci un’idea di come l’EVO 2020 digitale sarà presentato al pubblico.