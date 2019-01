Ex-Blizzard al lavoro su un gioco Marvel con un investimento da 30 milioni di dollari

Lo scorso aprile, il director di Hearthstone, Ben Brode, ha annunciato che lasciava Blizzard Entertainment per aprire una nuova compagnia chiamata Second Dinner. Ovviamente è nata subito una grande curiosità attorno al team e a Brode stesso, vista l’indubbia esperienza di quest’ultimo. Ora, scopriamo che il progetto a cui si stanno dedicando potrebbe essere legato alla Marvel.

Brode ha infatti annunciato in un recente video che la compagnia cinese NetEase (famosa per aver lavorato insieme a Blizzard su Diablo Immortal per mobile) ha investito 30 milioni di dollari su Second Dinner. La somma serve per aiutare lo studio nella realizzazione di un gioco Marvel, che pare essere in sviluppo da circa sei mesi ed è attualmente in fase di prototipo.

Per ora non sono stati condivisi altri dettagli. Non dovrebbe sorprenderci vedere Marvel così attiva nel mondo dei videogame: Spider-Man ha ottenuto un grande successo e la compagnia è già in accordi con altre società da tempo, come ad esempio Square Enix e il misterioso Avengers Project.

Per ora non possiamo fare altro se non attendere e sperare che vengano rivelati nuovi dettagli nel corso dei prossimi mesi. Diteci, quale personaggio (o gruppo di personaggi) sperate sarà al centro di questo progetto? Preferireste un titolo mobile oppure un gioco per PC e console?