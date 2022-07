Dopo una lunga esperienza in CD Projekt RED, un team composto da ex sviluppatori di The Witcher e Cyberpunk 2077 sta per dare vita a un nuovo gioco multiplayer a tema Ninja. La notizia è stata diramata da Push Square, che cita direttamente il neonato team di sviluppo, chiamato Dark Passenger, che ha svelato i primi dettagli sul suo nuovo progetto, sviluppato in Unreal Engine 5.

Lo studio ès tato fondato da Jakub ben, Magdalena Furman e Pawel Kuleta e il progetto è attualmente in pre produzione da circa due anni. Non si tratterà di un titolo single player, come già vi abbiamo accennato in apertura della notizia, ma interamente online, ambientato nel giappone feudale. I punti di forza? Un gioco fortemente cooperativo, con elementi PvE e PVP. Ci saranno a disposizione diverse armi per i giocatori, dalle katane ai wakizashi fino ai kunai. Non mancheranno ovviamente elementi di persoanlizzazione, che riguarderanno le armi, l’equipaggiamento e le abilità, oltre che la costruzione del proprio Dojo, un luogo personale dove invitare gli amici per l’allenamento.

Il primo titolo di Dark Passanger è però ancora lontano dall’essere pubblicato. Attualmente il gioco è infatti ancora in pre-produzione e ci vorranno diversi anni prima di vederlo in azione. Il titolo al momento sembra essere destinato solamente a PS5, ma è molto probabile che vedrà la luce anche su altre piattaforme o quanto meno su PC. Il team di sviluppo è alla ricerca di diversi sviluppatori e ha pubblicato una serie di annunci di lavoro, che potete visionare a questo indirizzo.

Se fuori da CD Projekt RED qualcosa si muove, anche il team di sviluppo polacco che ha dato i natali a The Witcher si sta muovendo. Attualmente la software house sta lavorando sia alla nuova espansione di Cyberpunk, sia all’update next gen del terzo capitolo dello strigo. Novità che al momento non hanno ancora una data di uscita, ma sotto la Gamescom 2022 (prevista per fine agosto) potrebbe esserci spazio per un qualche tipo di annuncio.