Il mondo dei live-service continua a mietere vittime eccellenti, e la chiusura di Highguard rappresenta l'ennesimo campanello d'allarme per un'industria che fatica a sostenere progetti ambiziosi in un mercato sempre più saturo. La vicenda ha però portato alla luce una voce importante del settore: quella di Del Walker, artista veterano che ha contribuito a titoli del calibro di The Last of Us Part 2, Suicide Squad, Halo Wars 2 e Star Wars: Jedi Survivor. Walker ha deciso di condividere pubblicamente i suoi lavori per Highguard e, al contempo, di annunciare una svolta netta nel suo percorso professionale, alimentando un dibattito già acceso nella community.

Il personaggio creato da Walker per Highguard si chiamava Condor, una Warden descritta come un'esploratrice esperta capace di incanalare abilità extrasensoriali attraverso il suo compagno alato. Walker ha pubblicato sui social il suo "early pass" del character design, ovvero la versione iniziale del modello prima che venisse ulteriormente rifinita dal team interno di Wildlight. Un lavoro visivamente maturo, che mette in mostra la sensibilità artistica di un professionista abituato a lavorare su produzioni di altissimo profilo.

Il messaggio che accompagnava le immagini, però, andava ben oltre la semplice condivisione di artwork. "Continuerò a inserire bellissime donne nere nei videogiochi", ha scritto Walker, ribadendo un impegno di rappresentazione che porta avanti da anni nella sua carriera. Tuttavia, ha aggiunto una condizione precisa: non lo farà più all'interno di titoli live-service.

"I giochi che possono scomparire non avranno più il mio tempo né la mia energia" — Del Walker

La posizione di Walker è netta e senza eccezioni. Quando un utente gli ha suggerito di proporre i suoi concept per Deadlock, lo shooter di Valve ancora tecnicamente non rilasciato ufficialmente e accessibile solo su invito, l'artista ha ribadito il proprio orientamento: "Non ho intenzione di lavorare mai più su nessun gioco live-service. Con successo o senza." Una dichiarazione che suona come una presa di posizione chiara nei confronti di un modello di business che, per quanto remunerativo in alcuni casi, porta con sé il rischio concreto di vedere il proprio lavoro cancellato nel giro di settimane.

Highguard aveva debuttato in grande stile durante i The Game Awards 2025, chiudendo la serata con un trailer che introduceva il suo universo fatto di Warden e creature magiche da cavalcare. Il lancio a gennaio aveva generato un buon afflusso iniziale di giocatori, ma ben presto erano emersi problemi strutturali: la community lamentava mappe troppo ridotte e il formato 3v3 non convinceva una parte significativa del pubblico. Wildlight aveva risposto con patch e aggiornamenti contenutistici, rendendo anche permanente la modalità 5v5 inizialmente disponibile solo per un periodo limitato.

Non è bastato. Il calo progressivo del player count e una situazione finanziaria difficile hanno spinto Wildlight a interrompere il supporto al gioco. Dopo un'ultima patch rilasciata all'inizio di marzo, Highguard è andato ufficialmente offline il 12 marzo, ponendo fine a un'avventura durata pochissimi mesi. Il paragone con Concord, lo shooter sci-fi 5v5 di Sony, è inevitabile: quel titolo era stato ritirato appena due settimane dopo il lancio su PC e PS5, nonostante otto anni di sviluppo alle spalle, diventando uno dei casi più discussi del recente panorama live-service.