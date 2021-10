Ex-sviluppatori di World of Warcraft aprono un nuovo studio, ecco di cosa si occuperanno

Ad Orange County è nato da poco un nuovo studio di sviluppo chiamato Notorius Studios. Questo team ha alle spalle una decina di veterani dello sviluppo, che in passato hanno lavorato per diversi anni all’interno di Blizzard, nello specifico su World of Warcraft.

L’annuncio dell’apertura di Notorius Studios è arrivato qualche ora fa, con il team di sviluppo che si è presentato prima sui social e poi direttamente con il proprio sito ufficiale, già abbastanza ricco di interessanti informazioni.

Non abbiamo ancora notizie concrete sui primi progetti dello studio, ma i veterani di World of Warcraft hanno dichiarato di aver intenzione di sviluppare grandi titoli RPG fantasy, andando a dare continuità a ciò che hanno fatto nel loro passato in Blizzard.

It's Time for a New Beginning. Announcing 'Notorious Studios' – a new video game studio start-up established by former developers of World of Warcraft. Now hiring. https://t.co/k4fLeD7niVhttps://t.co/sKF9yeAKhK — Notorious Studios (@notostudios) October 25, 2021

Ci vorrà del tempo prima di conoscere i progetti a cui sta lavorando il team, ma nel frattempo sappiamo che lo studio ha ricevuto fondi da compagnie come: Riot Games, 1 UP Ventures, and Galaxy Interactive.