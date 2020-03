F1 2019: il gioco gratis per un mese su PlayStation 4 e Xbox One

Il campionato mondiale di Formula 1 è stato ormai sospeso ma gli appassionati (che siano anche giocatori) adesso possono recuperare grazie a F1 2019 di Codemasters. Vista la difficile situazione di quarantena diffusa, il publisher ha voluto mettere a disposizione gratuitamente il proprio gioco di corsa almeno per un mese. L’offerta è valida sia sul negozio digitale di PlayStation 4 che su quello di Xbox One.

Ricordiamo che, a meno di smentite, dovrebbe restare valido come requisito indispensabile per partecipare alle partite online e competere in multiplayer via internet anche l’abbonamento a PlayStation Plus. F1 2019 era stato pubblicato nel giugno scorso e mette a disposizione dei giocatori un ampio numero di scuderie, di piloti e tutti i 21 circuiti della stagione. Con l’edizione dell’anno scorso era stata aggiunta anche la stagione 2018 della F2.

Nella nostra recensione avevamo assegnato a F1 2019 il voto di 7,8 mettendone in luce la grafica non straordinaria ma comunque sopra la media e il comportamento realistico delle monoposto in pista. Non eravamo rimasti particolarmente convinti, invece, dall’intelligenza artificiale degli altri piloti ma nulla che nel complesso penalizzasse troppo l’esperienza di gioco di questo titolo di corso ambientato nel mondo della Formula Uno.

In totale le dimensioni del file di gioco sono di 36,11 GB. Se state cercando i migliori giochi gratis per affrontare la quarantena allora abbiamo compilato per voi una lista che comprende, tra gli altri, Killer Instinct e Brawlhalla. Inoltre Square-Enix ha reso disponibili gratuitamente su Steam Tomb Raider (2013) e Lara Croft and the Temple of Osiris fino a domani. Anche Ubisoft sta mettendo a disposizione un gran numero di giochi: dal 24 fino al 28 marzo sarà possibile avere una copia gratuita di Child of Light ma l’elenco dei giochi messi a disposizione dal publisher è decisamente più lungo.