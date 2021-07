F1 2021: problemi su PS5, la nuova patch elimina il Ray-Tracing

La stagione di Formula 1 torna anche su console e PC con F1 2021. Sebbene su PC e Xbox il titolo sta regalando attimi di grande adrenalina a tutti gli appassionati, la situazione su PlayStation 5 non è delle più rosee a causa di alcuni problemi tecnici che stanno minando l’esperienza di gioco. Stando alle segnalazioni di molti giocatori, tale versione del nuovo gioco di corse Codemasters non gira in modo del tutto liscio su PS5, ma una nuova patch avrebbe già corretto le problematiche.

L’aggiornamento 1.04 è stato rilasciato per PC giusto qualche giorno fa, ma è arrivato su console solo ieri insieme ad una nuova patch correttiva dedicata alla versione PS5. Ora, stando a quanto viene riportato da Codemasters sulle note della patch, che potete leggere completamente sul sito Web ufficiale di F1 2021, lo studio dice di essere a conoscenza dei problemi prestazionali del gioco su PS5 e ha concluso che i suddetti erano dovuti al Ray-Tracing.

Per risolvere questo problema, il team ha deciso che avrebbe dovuto prendere una difficile decisione, andando ad eliminare temporaneamente il Ray-Tracing dalla versione PlayStation 5 di F1 2021. Questa correzione ha permesso di dare al gioco una migliore stabilità, ma Codemasters ha già affermato che mira a riattivare il Ray-Tracing su PS5 nelle tempistiche più rapide possibili e fornirà maggiori dettagli quando un prossimo aggiornamento sarà pronto.

A differenza degli utenti PlayStation 5, i giocatori di F1 2021 su console Xbox e su PC continueranno ad avere il ray tracing abilitato, dato che la problematica era solamente legata alla console di nuova generazione Sony. Non sappiamo quando il Ray-Trancing sarà riattivato, ma come promesso dal team di sviluppo aspettiamoci di ricevere aggiornamenti a riguardo in tempi non troppo prolungati.