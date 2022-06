Siamo nuovamente in quel periodo dell’anno, pronti a sfrecciare nel nuovo F1 22, il nuovo capitolo della saga Codemasters che che sarà disponibile dal prossimo primo luglio su Xbox, PlayStation e ovviamente PC.

Nel corso degli ultimi giorni abbiamo passato un po’ di tempo in compagnia del nuovo capitolo della serie Codemasters e potete trovare (cliccando qua) la nostra recensione completa che analizza il gioco dal punto di vista contenutistico e qualitativo, così da farvi un’idea sul livello del gioco a 360 gradi. In questo articolo, invece, andremo ad analizzare le performance del gioco attraverso dei test preliminari eseguiti con diverse schede AMD e NVDIA.

Prima di partire, però, una piccola premessa: tutti i test che leggerete e di cui vi parleremo sono stati tutti eseguiti con il benchmark del gioco sul circuito di Monaco in condizioni di fitta pioggia; settaggi che sono stati impostati su “altissimo” e con ray tracing medio.

F11, 22 il nostro banco di Test

F1 22, 2160p Ray Tracing – Altissimo

Abbiamo scelto l’impostazione di “ray tracing medio” perché abbiamo constatato che su “alto” e “altissimo”, la scheda grafica viene spremuta maniera eccessiva e i dati sono eccessivamente bassi anche con schede di fascia alta, inoltre i risultati finali non giustificano un tale spreco di risorse. Comunque, giusto per curiosità, potete trovare di seguito un grafico che mostra un paio di prove benchmark con ray tracing altissimo con RTX 3080 ed RTX 3070 Ti.

Nel corso delle prossime settimane effettueremo dei test anche con DLSS e Fidelity FX con le rispettive schede, il motivo per cui non troverete questi dati e perché il gioco si aggiornerà al day one con miglioramenti proprio sul DLSS.

F1 22, i nostri test su PC

2160p

Ma ora, entriamo più nel dettaglio dei nostri test partendo dalla risoluzione 4K. Come potete vedere grazie al nostro grafico, il gioco riesce a tenere i 60 FPS in 4K con ray tracing medio solo con RTX 3080, RTX 3080 Ti ed RTX 3080, ove tutte le altre schede scendono inevitabilmente sotto i 60 FPS di media. Chiaro, checon il DLSS e il FidelityFx le cose cambierebbero quasi certamente, per cui non ci sentiamo di dire di trovarci dinanzi a valori negativi. C’è comunque da chiarire che i racing game sono preferibili da giocare con FPS elevati per migliorare la fluidità generale, ma qua dipende sempre dai gusti dei singoli videogiocatori.

1440p

Per quanto concerne i 1440p le cose migliorano di molto; praticamente ogni scheda arriva ai 60 FPS di media a parte l’RX 6600 XT e la RX 6600. Anche qua, tenendo sempre a mente che non abbiamo sfruttato DLSS o altro. Ciò dimostra comunque che potrete godervi il titolo con tranquillità in 2K con quasi la totalità delle schede moderne, un risultato certamente positivo per il videogioco Codemasters.

1080p

Arriviamo ora alla risoluzione più diffusa, il Full HD; Come dimostra il grafico in sovraimpressione ogni scheda testata arriva agilmente ai 60 FPS con ray tracing medio, per cui se avete una di queste schede, giocate in 1080p e volete acquistare F1 22, sappiate che non avrete nessun tipo di problema.

Tirando le somme

Questi sono i dati che abbiamo recuperato, ma considerate che se non vi interessa minimamente il ray tracing, le performance (soprattuto delle schede Radeon) aumentano esponenzialmente, quindi possiamo sicuramente esporci nel dire che l’ottimizzazione generale è più che ottima e anche le personalizzazione degli stessi setting è più che buona.

Vero, dal punto di vista visivo potrebbe notevolmente migliorare e l’EGO Engine sta cominciando a mostrare qualche limitazione in tal senso, vedremo se le cose cambieranno con l’arrivo di un titolo only next-gen nel prossimo futuro, così da poter verificare se Codemasters riuscirà a sorprenderci con un gioco graficamente più “impressionante” e ugualmente ben ottimizzato.