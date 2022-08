Codemasters ed Electronic Arts hanno annunciato quest’oggi che EA SPORTS F1 22 sarà il titolo di F1 più social di sempre, dato che sarà in grado di connettere più giocatori in tutto il mondo grazie all’aggiunta del cross-play entro la fine del mese. Prima dell’integrazione completa alla fine di agosto, i giocatori possono competere con gli amici su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC (tramite Steam e Origin) in due prove separate che si svolgeranno dal 5 al 7 e dal 12 al 14 agosto nelle modalità Gara sociale e Carriera a due giocatori.

Il cross-play è una caratteristica molto richiesta dalla comunità, e la sua integrazione migliorerà l’esperienza F1 22 e permetterà agli amici di incontrarsi indipendentemente dalla piattaforma. È inoltre possibile disattivare il cross-play per coloro che desiderano competere solo contro avversari della stessa famiglia di dispositivi. Gli organizzatori delle sessioni possono invitare amici su altre piattaforme tramite l’opzione “Invita amici” nella lobby del gioco.

“Il cross-play riunisce tutti i nostri giocatori e permette loro di stabilire chi è il miglior pilota su tutte le piattaforme”, ha dichiarato Lee Mather, Senior Creative Director di F1 di Codemasters. “Il cross-play ci permette anche di creare migliori opportunità di matchmaking, in modo che i giocatori possano competere contro piloti rivali con caratteristiche simili”, ha poi concluso Mather.

F1 22 rappresenta fedelmente la nuova era della Formula 1 con auto rivoluzionarie, modifiche al regolamento con l’inclusione di F1 Sprint, l’introduzione dell’Autodromo Internazionale di Miami e aggiornamenti dei circuiti in Spagna, Australia e Abu Dhabi. La nuova AI adattiva regola la difficoltà applicata ai concorrenti, adattandone la velocità e la competitività, mentre le opzioni Immersive e Broadcast per le soste ai box, i giri di formazione e i periodi di Safety Car aumentano l’autenticità della giornata di gara.