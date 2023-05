Tra poco più di un mese, per l’esattezza il prossimo 16 giugno, sbarcherà finalmente sul mercato F1 23, ossia l’ultimo capitolo della celebre saga dedicata all’omonima competizione. Un appuntamento che tantissimi appassionati si sono già segnati sul calendario e a cui è possibile farsi trovare pronti prenotandone una copia con ben 20 euro di sconto.

Ma dove trovare F1 23 a tale convenientissimo prezzo? Semplice: grazie al sempre affidabile e conveniente Game & Movies, che lo sta proponendo con appunto ben 20 euro di sconto su eBay. Se siete interessati il nostro consiglio è quello di approfittarne prima che il prezzo salga.

A rendere il tutto più interessante è il fatto che è possibile usufruire di questo preordine scontato su eBay su praticamente ogni piattaforma su cui uscirà il gioco. Sia che giochiate su Xbox, sia che siate dei fortunati possessori di PS5, insomma, potete fare vostro fin dal giorno di lancio il promettente F1 23 a un prezzo d’eccezione. State cominciando a scaldare i motori?

Le offerte non si fermano ovviamente al solo interessantissimo preordine di F1 23 con ben 20 euro di sconto su eBay. Sul mercato, infatti, esistono anche molte altre offerte degne di nota. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.. Siete particolarmente interessati solo a prepararvi a sfrecciare in pista? Potete trovare il preordine di F1 2023 in super sconto seguendo comodamente il link qui sotto.

