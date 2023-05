Nuovo anno e nuovo F1 in arrivo che come sempre si prepara a sfrecciare sui nostri PC. Da qualche anno a questa parte, il videogioco di Formula 1 di Codemasters è divenuto un vero e proprio gioiello per i benchmark per via della sua ottimizzazione e delle svariate opzioni grafiche che offre. Insomma, non è mai assente da una lista di test.

Di recente l’azienda inglese ha rivelato i requisiti di sistema PC del nuovo F1, prima di commentare il tutto vi invitiamo a leggerli di seguito.

Requisiti minimi

OS Windows 10 64-bit CPU Intel Core i3-2130 o AMD FX 4300 | con VR: Intel Core i5-9600k o AMD Ryzen 5 2600X GPU NVIDIA GTX 1050 Ti o AMD RX 470 | Per Ray Tracing: GeForce RTX 2060 o Radeon RX 6700 XT | conVR: NVIDIA GTX 1660 Ti o AMD RX 590 | Driver NVIDIA 522.25 o AMD 23.2.1 RAM 8 GB RAM DirectX Versione 12 Spazio su disco 80 GB VR Richiesti tastiera e mouse

Requisiti raccomandati

OS Windows 10 64-bit CPU Intel Core i5 9600K o AMD Ryzen 5 2600X GPU NVIDIA GTX 1660 Ti o AMD RX 590 | con Ray Tracing: GeForce RTX 3070 o Radeon RX 6800 | con VR: NVIDIA RTX 2070 o AMD RX 6700 XT | Driver NVIDIA 528.49 o AMD 23.2.1 RAM 16 GB RAM DirectX Versione 12 Spazio su disco 80 GB VR Richiesti tastiera e mouse

In generale i requisiti sembrano abbastanza accessibili, garantendo un’ottimizzazione bene o male discreta per chiunque voglia giocarci. Interessante è il supporto alla realtà virtuale che già era stata inserita in maniera nativa nel precedente capitolo e che torna in maniera migliorata nella versione 2023.

Il nuovo F1 23 uscirà il 16 giugno 2023 su PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 e PlayStation 5. Oltre a nuove meccaniche e una grafica ulteriormente migliorata, il gioco offrirà anche il secondo capitolo della modalità narrativa Breaking Point.