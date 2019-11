Fable 4: spuntano online i concept art dei personaggi?

Playground Games è al lavoro su un nuovo RPG, e questo non è un segreto, ci rimane ancora di scoprire però che tipo di progetto ha in cantiere il team inglese. Durante la giornata di ieri lo studio di sviluppo ha presentato tramite il proprio account Twitter, due nuove figure che lavoreranno al gioco di ruolo che secondo molti rumor dovrebbe essere proprio il tanto atteso Fable 4.

Il team ha dato il benvenuto a Brian Merril, artista di effetti visivi che ha lavorato in precedenza in Ready At Dawn e a Martin Bunker, ex animatore che arriva dall’esperienza fatta in Rockstar North. Oltre a questo, dopo poco tempo sono emersi online dei concept art che sembrano riferirsi proprio a un possibile Fable 4, o a un qualsiasi altro progetto in lavoro negli studi di Playground Games.

Extremely pleased to introduce two new starters today on the @WeArePlayground RPG team.

We have Brian Merrill as Lead VFX Artist, joining us from Ready At Dawn, and Martin Bunker as Principal Animation Engineer, from Rockstar North.

Find out more here – https://t.co/bSXjhA3cWZ pic.twitter.com/8bgBWIhvch

— Playground Games (@WeArePlayground) November 25, 2019