Fable 4: Microsoft chiede di avere pazienza, quando potremo vedere il nuovo gioco?

Fable 4 non è stato presentato all'E3 2019; ora, Microsoft ci dice che non tutto è stato svelato e che qualcosa sarà mostrato in futuro.

L’E3 2019, per quanto riguarda i giorni di conferenza, è quasi concluso. Tutti stiamo aspettando il Nintendo Direct (qui gli orari), ma nel frattempo possiamo iniziare a tirare le somme di quanto visto fino a questo momento. Una delle conferenze più attese è stata per certo quella di Microsoft che, vista la mancanza di Sony, aveva l’occasione di brillare. Alcuni potrebbero però essere rimasti delusi da quanto mostrato o, per meglio dire, da quanto non è stato mostrato: Fable 4.

I rumor volevano il gioco come uno dei grandi nomi presenti in conferenza, ma così non è stato. Il capo di Xbox Game Studios, Matt Booty, ha commentato la questione affermando che “ci siamo presentati con 60 giochi sul palco, 14 dei quali erano dei Xbox Game Studios. Dobbiamo prima di tutto fermarci e riconoscere ai team i loro risultati, che stanno arrivando dopo meno di un anno dall’acquisizione. Inoltre, sono eccitato da tutto quello che arriverà in futuro. Abbiamo un sacco di contenuti che non abbiamo mostrato. Cose che mostreremo nei prossimi tempi.”



Ha poi aggiunto che, per quanto siano stati mostrati molti giochi degli Xbox Game Studios, ancora non è stato svealato tutto: quindi c’è qualcosa da far vedere. Fable 4 sarà quindi uno dei molti titoli che saranno mostrati più avanti. Per ora non possiamo sapere quanto tempo ci sepera dalle novità, ma probabilmente per qualche mese almeno non potremo ottenere nuove informazioni.

Diteci, siete dispiaciuti che Fable 4 non sia stato mostrato? Oppure Gears 5 e Halo Infinite hanno già soddisfatto la vostra voglia di esclusive Microsoft?