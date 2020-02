Fable: Playground Games assume, quarto capitolo in arrivo?

Fable è uno di quei titoli che anche se non lo hai mai giocato conosci bene la sua importanza nel campo videoludico. Per quei pochissimi che non ne avessero mai sentito, si tratta di un gioco fantasy action RPG pubblicato da Microsoft Games Studios nell’ormai lontano 2004. Diventa difficile riuscire ad identificarlo, anche con il passare di diversi anni, la gente lo ha amato per la sua autoironia piena di volgarità e quant’altro eppure rimaneva nel suo modo di essere infantile allo stesso tempo maturo, con tematiche alle volte davvero importanti. Il protagonista doveva crescere in questo mondo estremamente surreale, crescere sia sotto l’aspetto fisico sia su quello psicologico e mentale con scelte che compromettevano lo stile di gioco. Nonostante gli ultimi anni burrascosi, causati soprattutto dalla cancellazione di Legends, in queste ore i ragazzi di Playground Games attraverso un tweet ci hanno fatto sapere dell’assunzione di Taylor Buck di Ready at Dawn. Qualcosa bolle in pentola? Che si tratti di Fable 4?

Dopo aver accolto in famiglia ex dipendenti Ubisoft e Rockstar Games, Playground Games in un post ufficiale su Twitter ha presentato la loro new entry, Taylor Buck. La UI Artist (presentata così) saluta Ready at Dawn, software house conosciuta principalmente per lo sviluppo di Okami e The Order: 1886, nella quale ha militato per circa tre anni, in una esperienza lavorativa partita nel 2016. Qui di seguito potete vedere il comunicato ufficiale.

Fantastic to welcome another new starter to @WeArePlayground today! Taylor Buck joins our RPG team as a UI Artist from Ready At Dawn Studios. Great to have you as part of the Playground Games family Taylor! Find out more here – https://t.co/PvtMSoj6Lb pic.twitter.com/8BWGW32t9Z — Playground Games (@WeArePlayground) February 10, 2020

Concept per il nuovo Fable?

Ovviamente non possiamo avere la certezza che si tratta ufficialmente di un grosso segnale per lo sviluppo di Fable 4, ma sappiamo bene che Playground Games è al lavoro su di un gioco di ruolo misterioso ormai da diverso tempo e diverse voci di corridoio affermerebbero che sia proprio il tanto amato quarto capitolo della saga. Purtroppo non si conoscono altri indizi, nemmeno se si tratti di un gioco sviluppato per la generazione attuale oppure per Xbox Series X. Non ci resta che aspettare ulteriori dettagli a riguardo.

Cosa ne pensate di questa notizia? Pensate che il gioco in lavorazione sia proprio Fable 4? Fatecelo sapere nei commenti qui di seguito.