Fable 4: un nuovo curioso tweet di Xbox suggerisce l’annuncio per Xbox Series X?

Tra le possibili future esclusive di Xbox Series X, la più chiacchierata è senza ombra di dubbio Fable 4. Sono ormai diversi anni che il web è inondato da diverse voci di corridoio che sembrano suggerire il ritorno di Fable, ma fino ad oggi non abbiamo ancora avuto la fortuna di assistere ad alcun annuncio ufficiale. Sembra però che qualcosa si sia appena mosso, dopo che l’account Twitter ufficiale di Xbox ha pubblicato un aggiornamento molto curioso.

Durante la scorsa nottata, la divisione Xbox ha condiviso sul proprio account Twitter un paio di nuovi post che hanno fatto drizzare le antenne agli appassionati di Fable. Il primo di questi tweet riporta un meme molto conosciuto in rete, il quale recita “quando il tuo personaggio personalizzato appare in una cutscene”, seguito da quattro omini stilizzati, il primo dei quali indossa un cappello da pollo.

If you weren't wearing the Chicken Hat, were you ever really a hero?

— Xbox (@Xbox) April 22, 2020