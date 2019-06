Fable, il gioco è stato svelato in anticipo?

Sia Prima persona che Terza Persona

Profondo sistema di creazione del personaggio

Open World

Niente armi da fuoco, a differenza dei predecessori

Si può ignorare la quest principale e non diventare eroi

I giocatori possono costruire intere città

Il Multiplayer ci sarà

Costruito con l’Unreal Engine

Albion e Aurora sono distrutte e le terre sono state ridotte in favole. La Malatorre è stata ricostruita e usata da un sovrano pazzo che ha desiderato che un asteroide si schiantasse sul pianeta. Oltre a questo, ha desiderato che accada di nuovo in un futuro lontano. Eoni dopo, tutto è nuovo, nuovi continenti e una nuova epoca medioevale e tocca a te lavorare per evitare che il pianeta venga distrutto ancora. Theresa e gli eroi della gilda sono sopravvissuti alla distruzione grazie una porta demonianca. I viaggi nel tempo avranno un ruolo fondamentale nel plot della storia e Jack di Spade.

Insomma cosa ve ne pare di questi leak? Fable sarà davvero pronto a tornare sotto una nuova veste? Non resta che attendere il prossimo 9 giugno!