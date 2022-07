Il reboot di Fable sviluppato da Playground Games, rivelato ufficialmente per la prima volta all’Xbox Games Showcase nel 2020, ha una nuova lead narrative. Anna Megill, la quale ricopriva già il ruolo di lead writer, è stata promossa in questa nuova posizione. La donna ha una grande esperienza sul campo ed è stata artefice di alcuni dei titoli più interessanti degli ultimi anni.

Il precedente lavoro videoludico di Megill, infatti, include titoli come l’imminente Avatar: Frontiers of Pandora oltre a Control, di cui ha ricoperto anche il ruolo di lead narrative. Quest’ultimo titolo, in particolare, ha ricevuto svariate menzioni e premi per la qualità del suo comparto narrativo proprio grazie al lavoro del team di Remedy Entertainment. Inoltre, la scrittrice ha lavorato in giochi del calibro di Dishonored: Death of the Outsider, Guild Wars, Guild Wars 2, Assassin’s Creed Syndicate, Murdered: Soul Suspect e Playboy: The Mansion.

Il reboot di Fable sta vivendo uno sviluppo apparentemente complesso, nonostante le recenti smentite degli sviluppatori. Alcuni rumours, infatti, hanno recentemente affermato che il titolo sarebbe in condizioni di sviluppo pessime. Tutto ciò sarebbe legato alla scelta del motore grafico (lo stesso della serie Forza, sviluppata sempre da Playground). Quest’ultimo, infatti, sarebbe troppo complesso da gestire per il titolo e avrebbe costretto gli sviluppatori a ridimensionare il progetto. Come detto, tuttavia, queste voci sono state prontamente smentite dal producer del titolo.

Oltre a questo sappiamo ancora molto poco a proposito di questo rivisitato Fable. Le notizie si limitano alle parole del capo di Xbox, Phil Spencer, il quale ha suggerito che Playground avrebbe fatto sembrare il titolo “spensierato e british” e che sarebbe uscito prima di The Elder Scrolls 6. Ciò non restringe molto il campo, ma sappiamo che, una volta reso disponibile, il titolo sarà presente sul catalogo di Xbox Game Pass dal primo giorno.