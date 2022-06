Negli ultimi giorni si è fatto largo online un rumor decisamente scomodo, che voleva il nuovo Fable, in sviluppo presso Playground Games, in uno stato disastroso e fortemente ridimensionato rispetto alle ambizioni della software house. Una voce di corridoio che non sembra essere stata ben recepita dal team di sviluppo, con la producer che è entrata a gamba tesa sulla questione e tramite Twitter ha provato a riportare tranquillità tra i fan della serie.

Secondo il rumor, Fable sarebbe in una situazione disastrosa a causa dell’engine scelto per lo sviluppo. Per la Senior Producer al lavoro attualmente sul gioco tutto ciò è falso. “Vi posso garantire che cambiare le dimensioni di un progetto è assolutamente normale. Qualsiasi gioco tripla A che avete l’opportunità di giocare cambia completamente durante lo sviluppo”, le parole della producer affidate al suo account Twitter personale.

Il rumor era incentrato su un ridimensionamento del progetto. In realtà si tratta di una pratica piuttosto normale quando si svilupp aun gioco tripla A. Nessun progetto, infatti, resta identico al concept originale e questo accade per diversi motivi. “Vogliamo solamente che il team di sviluppo abbia una visione chiara del gioco e che venga prodotto entro i tempi limiti, ma senza crunch”, ha continuato la Senior Producer. Negli uffici di Playground Games dunque non ci sarebbero problemi di sorta, ma uno sviluppo regolare, con l’obiettivo di garantire un buon gioco senza straordinari da parte del team di sviluppo. “Tutti i giochi che non passano da un processo del genere soffrono di rinvii e di crunch, due aspetti di questa industria che dovrebbero essere evitati quando possibile”, ha concluso la Senior Producer.

I wanted to clear something up about scoping; it is a normal, necessary and healthy part of game development. I can guarantee that every single AAA game you've ever played will have gone through scoping regularly during development. 1/2 — Amie (@Mrs_Spuddles) June 1, 2022

Al di là di Fable, questo approccio allo sviluppo è sicuramente lodevole. Nonostante Xbox non stia passando un buon periodo a livello di giochi tripla A esclusivi, appare chiaro che preservare la salute del team, evitando crunch e sforzi eccessivi che possono portare a un aumento dello stress sia la cosa giusta da fare, soprattutto in un’industria che sembra aver fatto degli straordinari un dogma inviolabile.