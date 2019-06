Fable: Playground Games assume impiegati da Rockstar e ex-Lionhead

Fable è sempre più vicino? Playground Games ha assunto nuovi membri da vari team di alto livello. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Lo scorso anno un leak aveva svelato che un nuovo gioco di Fable era in sviluppo presso un team inglese. Non molto tempo dopo, un altro leak ha riportato che lo studio in questione era Playgound Games, team che ha realizzato la serie di Forza Horizon. Successivamente è stato confermato che Playground Games era in effetti al lavoro su un GDR su larga scala non meglio definito: ancora adesso, non c’è alcuna conferma ufficiale sul fatto che si tratti di Fable. In ogni caso, il team di sviluppo sta investendo molto su questo nuovo progetto, in quanto ha da poco aggiunto al proprio collettivo sviluppatori provenienti da Massive Entertainment, Rockstar Games e la defunta Luonhead Studios.

L’informazione arriva direttamente da Nick Duncombe, Resource Manager presso Playground Games, che ha annunciato le nuove assunzioni tramite LinkedIn. Le nuove “truppe” includono Michael Leone, che ha lavorato su Red Dead Redemption 2 presso Rockstar come lighting artist; e Tom Maddocks, che ha lavorato all’audio di The Division 2 presso Massive Entertainment, ma ha fatto parte anche di Lionhead Studios.

Lionhead Studios, nel caso non lo sappiate, è il team che ha creato il francise di Fable. Prima che Microsoft chiudesse Lionhead nel 2016, lo studio ha prodotto tre giochi della serie principale, oltre a due spin-off. Nell’ultimo periodo stava lavorando a un gioco multiplayer chiamato Fable Legends, poi cancellato: Maddocks ha lavorato proprio su di esso.

Per quanto il gioco fosse sperimentale e non sia mai stato rilasciato, si trattava comunque di un titolo fondato sulla lore e sullo stile di Fable. Maddocks dovrebbe quindi conoscere l’opera originale e potrebbe per questo essere un membro molto importante per Playgrounds, sempre ammesso che stia lavorando a un nuovo capitolo della serie. Diteci, voi cosa ne pensate di quanto emerso fino a questo momento?