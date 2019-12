Facebook compra PlayGiga e si prepara al cloud gaming

Tutte le grandi compagnie mondiali si stanno preparando all’avvento massiccio del cloud gaming. Sony con PS Now, Microsoft con Project xCloud, Google con Stadia, Nvidia con GeForce Now, persino Tencent (della quale vi abbiamo parlato approfonditamente) ha dato il via in territorio cinese a Start insieme a Intel. Ora, anche Facebook si prepara a entrare in questo mercato emergente, precisamente con l’acquisizione di PlayGiga, una compagnia di cloud gaming spagnola.

Attualmente, PlayGiga offre servizi di game streaming in Spagna, Italia, Argentina e Cile. Sono emersi rumor riguardo alla possibile acquisizione della società già alcune settimane fa, ma solo da poco Facebook ha confermato in prima persona la questione. Attualmente non ci sono altre informazioni ufficiali, ma alcune voci di corridoio riportano che la cifra pagata si assesti sui 70 milioni di dollari.

We’re thrilled to welcome @PlayGigaOficial to the Facebook Gaming team. We’ll decline further c☁️mment for now. — ⛄️ Facebook Gaming 🎁 (@FacebookGaming) December 18, 2019

PlayGiga non è una compagnia particolarmente grande e non può direttamente competere con Google, Microsoft o anche Amazon (altra società che potrebbe entrare in questo mercato fra non molto tempo). Probabilmente Facebook dovrà prima di tutto fare altre acquisizioni e mettere in atto molto piani per poter proporre la propria versione del cloud gaming.

Non sappiamo nemmeno di che tipo di game streaming si parlerà: sarà rivolto al solo mobile? Ai PC? Attualmente Facebook non pare intenzionata a dare informazioni aggiuntive, quindi dovremo attendere ancora un po’ di tempo. Diteci, voi cosa ne pensate?