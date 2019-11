Fairy Tail, annunciata la data di uscita a livello mondiale

Lo sviluppatore Gust e l’editore Koei Tecmo hanno annunciato la data d’uscita di Fairy Tail, il gioco di genere RPG tratto dal famoso manga di Hiro Mashima. Inizialmente si sapeva soltanto che il titolo sarebbe uscito nel 2020 ma durante l’ultimo streaming è stata annunciata la data di uscita a livello mondiale delle tre versioni al momento previste ovvero PlayStation 4, PC e Nintendo Switch.

Fairy Tail arriverà il prossimo 19 marzo 2020. Insieme alla data d’uscita sono state annunciati anche una serie di bonus e differenti edizioni. Per il preordine del gioco è previsto anche in Europa un costume bonus per Elsa e inoltre il gioco arriverà in un’edizione limitata disponibile sia in versione fisica che in digitale con bonus differenti. Alcuni dei bonus sono stati anche mostrati nel trailer di annuncio della data d’uscita.

L’edizione limitata che si troverà nei negozi sarà accompagnata da un poster, tre carte con effetto 3D e alcuni adesivi. Ad ogni modo questa versione è stata confermata al momento soltanto per il mercato giapponese e si attendono conferme da parte di Koei Tecmo Europa per un’eventuale arrivo anche sul nostro mercato. L’edizione deluxe disponibile solo in digitale, avrà dei costumi bonus dell’arco narrativo dei Grandi Giochi Magici, degli oggetti bonus Lacrima e un costume ispirato ad Atelier Ryza per Lucy. Un’ulteriore edizione limitata sarà disponibile nel negozio giapponese Gust Shop e vari rivenditori avranno degli specifici bonus per il preordine.

Hiro Mashima sta inoltre ancora lavorando all’illustrazione della copertina della confezione di Fairy Tail e al poster bonus che verrà incluso nell’edizione limitata. Se volete sapere cosa aspettarvi dal gioco ispirato alla celebre saga potete leggere la nostra anteprima di Fairy Tail per sapere come sarà strutturato il gameplay, quali saranno i personaggi utilizzabili e come saranno strutturati gli incontri.