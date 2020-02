Fairy Tail è stato rimandato, ecco la nuova data di uscita

KOEI TECMO e lo studio di sviluppo GUST Studios hanno annunciato oggi che Fairy Tail è stato rimandato. La decisione è stata presa in comune accordo ed è dovuta al desiderio del team di sviluppo giapponese di migliorare e rifinire ulteriormente il gioco, per dare agli appassionati un’esperienza ancora più coinvolgente.

I fan dell’opera ideata ed illustrata dal mangaka Hiro Mashima non prenderanno benissimo la notizia, ma sicuramente la consapevolezza di trovarsi di fronte a un gioco più curato in futuro rende meno amara la pillola da mandare giù. La nuova data di uscita di Fairy Tail vede il titolo in uscita per il prossimo 25 giugno.

Insieme alla notizia del rinvio è arrivata una comunicazione da parte del produttore Keisuke Kikuchi. “Sono davvero dispiaciuto per il rinvio di Fairy Tail e per l’inconveniente causato ai nostri appassionati, ai partner e a tutti coloro che non vedono l’ora che esca questo gioco. Il rimando ci consentirà di dedicare più tempo alla rifinitura del titolo, così da assicurarci che arrivi son la più alta qualità possibile, e in modo da offrire a tutti un’esperienza davvero coinvolgente. Lavoreremo sodo per migliorare gli effetti magici, gli effetti visivi, migliorare l’equilibrio del gioco e altro ancora! Parleremo dei miglioramenti in modo più dettagliato durante i prossimi mesi. Grazie per la vostra comprensione.”

Nonostante il rinvio di FAIRY TAIL, il JRPG dedicato all’opera di Mashima arriverà nel 2020; anno che ha già visto l’uscita di un’altra trasposizione di un manga tanto amato, Dragon Ball Z Kakarot. Cosa ne pensate del rinvio di Fairy Tail? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.