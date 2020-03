Fairy Tail: aperto un sondaggio per decidere la cover della versione italiana

Diversi giorni fa Bandai Namco ha pubblicato lo “story trailer” del videogioco dedicato a Fairy Tail, manga creato da Hiro Mashima ed edito nel 2006. Il titolo è un JRPG sviluppato da Koei Tecmo e si discosta in maniera netta dai giochi sviluppati su un altro famoso shonen, One Piece Pirate Warriors. In questo titolo potremmo utilizzare la maggior parte degli strambi maghi appartenenti alla gilda omonima in un vero e proprio gioco di ruolo che sicuramente farà felici gli appassionati dell’opera e del genere. Potremmo quindi gestire il nostro party, creare delle strategie specifiche ed ovviamente gustarci le iconiche mosse speciali dei nostri beniamini.

In queste ore la pagina ufficiale Facebook di Edizioni Star Comics, ha aperto un sondaggio dove permette di far decidere al pubblico quale delle tre cover proposte la quale verrà stampata sul retro della copertina di ogni singola copia fisica per PlayStation 4 e Nintendo Switch. Vi basterà quindi commentare con una reazione al post che vi lasceremo proprio qui di seguito.

Una iniziativa che sicuramente farà felici i fan dell’opera di Mashima. Inoltre si tratta di una occasione più unica che rara in quanto saremo noi a decidere la cover da ammirare sul retro della copertina. Il voto è attualmente aperto e terminerà martedì 31 marzo alle ore 13:00, quindi se non avete ancora votato, questa è l’occasione buona per farlo.

Cosa ne pensate di questa notizia? Quale delle tre cover proposte vi piace di più? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Ricordiamo infine che Fairy Tail verrà rilasciato a partire dal prossimo 26 giugno per PlayStation 4, PC e Nintendo Switch.