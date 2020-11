Fall Guys: annunciata la Stagione 3, dettagli e data di uscita

Fall Guys, gioco sviluppato da Mediatonic, è stato una vera e propria sorpresa. Rilasciato lo scorso febbraio, riuscì ad attirare l’attenzione degli appassionati diventando brevemente il titolo più visto e giocato su Twitch, il sesto gioco Steam più venduto e quello più scaricato dagli abbonati al servizio PS Plus. Insomma, nei mesi scorsi il “Takeshi’s Castle” dei videogames era uno dei giochi più giocati da migliaia di utenti in tutto il mondo.

Con l’arrivo di altri giochi del calibro di Among Us o Phasmophobia, Fall Guys ha perso quella scintilla che lo aveva portato in vetta a tutte le classifiche. Gli sviluppatori hanno lavorato duramente annunciando una Stagione 2 a tema Medioevo, riportando un po’ di interesse perso con il tempo. Proprio in queste ore Mediatonic ha annunciato la Season 3 in arrivo probabilmente ad inizio dicembre. Non ci sbilanciamo troppo, ma a quanto pare il countdown terminerà proprio il 7 dicembre.

https://twitter.com/FallGuysGame/status/1331716638157246467

Winter Knockout, questo il nome della Stagione, sarebbe incentrato sull’inverno, e quindi quale modo migliore per recuperare Fall Guys nelle giornate fredde di dicembre? Qui sopra vi abbiamo lasciato il tweet ufficiale da parte degli sviluppatori. Aspettiamoci quindi minigiochi basati sul ghiaccio e sulla neve oppure skin a tema natalizio. Non so voi, ma noi siamo curiosi di scoprire i folli livelli degli sviluppatori. Non ci resta che aspettare pochi giorni, sperando che con l’arrivo della Stagione 3 Fall Guys possa tornare ad essere quello di un tempo, con migliaia e migliaia di giocatori connessi.

