Come già annunciato in passato, Fall Guys è diventato ufficialmente un gioco free-to-play. Il titolo di Mediatonic, lanciato nel 2020 su PC e console PlayStation, da oggi si può scaricare gratuitamente, anche su Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e Nintendo Switch. C’è però un piccolo dettaglio: a causa dell’accordo con Epic Games, il gioco è letteralmente sparito da Steam.

Al momento, infatti, la versione Steam di Fall Guys non è più disponibile per l’acquisto. E non tornerà, ovviamente, mai più all’interno del catalogo del client Valve. Mediatonic ha dunque intrapreso lo stesso, identico percorso di Psyonix, che quando pubblicò Rocket League sullo store di Epic Games fu costretta a rimuovere il gioco da Steam. Sia Psyonix che Mediatonic sono di fatto state acquisite da Tim Sweeney e soci, rendendo dunque ogni loro futuro gioco non pubblicabile sul client di casa Valve.

Chiaramente la rimozione del gioco da Steam non ha nulla a che vedere con il supporto. Fall Guys continuerà infatti ad aggiornarsi, garantendo così il pieno supporto a tutte le nuove stagioni e tutti i vari aggiornamenti che verranno lanciate. Non è chiaro se le key attualmente in circolazione attiveranno comunque il titolo. Se disponete già del gioco, tranquilli: il titolo sarà comunque aggiornato e non perderete nessun tipo di novità.

L’arrivo di Fall Guys su Epic Games Store ha permesso al gioco di diventare free-to-play, seguendo la stessa politica di Rocket League. Chiaramente restano a pagamento tutti i contenuti aggiuntivi, come per esempio i DLC che includono le monete per gli acquisti in-game e le varie skin. La novità più importante però riguarda sicuramente la versione console, visto che il titolo è ora disponibile praticamente su qualsiasi piattaforma. Un passo in avanti necessario per garantire che ancora più utenti provino il gioco, essenziale in un modello di business come quello scelto da Mediatonic.