Sono quasi passati due anni dal lancio di Fall Guys, e il folle gioco di Mediatonic ha subito una serie di cambiamenti stagionali che lo hanno reso parecchio diverso da come si era presentato nei suoi primi giorni. Il titolo, che ebbe un forte successo fin dal day one, si ridimensionò man mano che passarono i mesi, andando da una parte a cementificare una parte di community appassionata e dall’altra a perdere tutti coloro che si erano avvicinati al titolo solo per mera curiosità.

In questo periodo, invece, Fall Guys sta vivendo una vera e propria nuova giovinezza, dato che il titolo è tornato a segnare numeri di giocatori impressionanti. Il tutto è dovuto alla scelta di Mediatonic di trasformare il titolo in un free-to-play. Questa mossa ha permesso a chiunque di avvicinarsi, o riavvicinarsi, al gioco e ha saputo ricreare in pochissimo tempo una community ancora più folta di quella che accolse il simpatico titolo con protagonisti i coloratissimi fagiolini nei suoi primissimi giorni di vita.

A confermare l’ottimo andamento attuale di Fall Guys sono ovviamente i numeri. Come possiamo vedere dall’account ufficiale del gioco su Twitter, sono bastate solamente due settimane a far si che il conteggio dei giocatori toccasse quota 50 milioni. Un risultato impressionante, e che va a confermare quanto, ancora oggi dopo due anni dal lancio, l’opera di Mediatonic abbia un forte appeal verso tantissimi appassionati.

We're in absolute disbelief… 50 million players in 2 weeks!!! U N B E L I E V A B L E THANKS EVERYONE! ️ pic.twitter.com/YU7aNzUBOT — Fall Guys… FREE FOR ALL! (@FallGuysGame) July 6, 2022

Come dicevamo poco fa, uno dei motivi principali di questa seconda esplosione di Fall Guys è sicuramente l’essere diventato free-to-play. Essendo accessibile a tutti, senza alcun muro monetario o chissà quali esose specifiche PC, sta permettendo a chiunque di godere di questa folle e divertentissima esperienza. Non va sottovalutato anche il fenomeno Twitch, dove tantissimi degli streamer più popolari sono tornati a spron battuto a popolare i server di gioco con una serie di dirette che hanno attirato a loro volta altri giocatori.