Da quando Fall Guys è arrivato sui PC e sulle console di molti appassionati, c’è chi è partito subito alla caccia dei suoi trofei, o achievements. Soprattutto per chi ama collezionare i ‘platini’ dei vari titoli, questo genere di giochi completamente basati sul gioco online permettono di unire l’utile al dilettevole macinando ore sul titolo e acquisendo man mano tutti i vari trofei disponibili nel gioco. Ora, tra tutti gli achievent presente nel folle titolo di Mediatonic, ce n’è uno che per la maggior parte dei giocatori è impossibile da ottenere, ma ancora per poco.

Il trofeo in questione si chiama Head Turner, e richiede ai giocatori di ottenere degli oggetti estetici di una rarità parecchio speciale. Fino ad oggi, infatti, ci sono stati solamente due oggetti estetici del genere, ed entrambi sono stati messi a disposizione dei giocatori tramite un paio degli eventi a tempo. Questo ha portato a un’estrema difficoltà nell’ottenere tali oggetti, i quali sono gli unici in grado di far sbloccare l’achievement in questione.

Gli stessi sviluppatori sono stati recentemente interrogati su questo trofeo impossibile da ottenere, e il team ha voluto confermare che al momento si trova al lavoro per rendere più facile lo sblocco di tale achievement. Questo è tutto quello che i ragazzi di Mediatonic hanno voluto chiarire in questo momento, e ad oggi non sappiamo né come e nemmeno quando saremo in grado di ottenere il trofeo Head Turner in modo nettamente più facile.

Quel che è certo, è che Fall Guys in questo periodo sta vivendo una sorta di nuova giovinezza. Dopo che il titolo è stato reso free-to-play su tutte le piattaforme su cui è disponibile, infatti, una marea di giocatori sono tornati a popolare il folle e coloratissimo gioco a round con protagonisti i fagiolini di mille forme e colori.